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Embolizacija genikularne arterije pokazala je dugotrajno ublažavanje bola i poboljšanje funkcije kolena kod većine pacijenata

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Nova minimalno invazivna procedura mogla bi da predstavlja značajan iskorak u lečenju osteoartritisa kolena kod pacijenata kojima lekovi, fizikalna terapija i injekcije više ne pomažu, a operacija zamene zgloba još nije opcija.

Rezultati istraživanja objavljenog u časopisu Radiology pokazuju da je embolizacija genikularne arterije (GAE), izvedena uz pomoć brzo resorbujućih mikrosfera na bazi želatina, bezbedna i efikasna metoda koja ublažava bol i poboljšava funkciju kolena najmanje 12 meseci nakon zahvata.

Kako funkcioniše GAE?

Osteoartritis kolena pogađa više od 365 miliona ljudi širom sveta i jedan je od vodećih uzroka invaliditeta. Bolest izaziva hroničnu upalu, ukočenost i postepeni gubitak pokretljivosti.

GAE je minimalno invazivna procedura tokom koje interventni radiolog tankim kateterom dolazi do sitnih, abnormalno razvijenih krvnih sudova oko kolena koji održavaju upalu i bol. U njih se ubrizgavaju mikrosfere koje privremeno blokiraju protok krvi, čime se smanjuje upala i ublažavaju simptomi, bez potrebe za operacijom.

Osteoartritis kolena pogađa više od 365 miliona ljudi širom sveta i jedan je od vodećih uzroka invaliditeta Foto: Shutterstock

Za razliku od trajnih materijala, korišćene mikrosfere na bazi želatina rastvaraju se u roku od nekoliko sati, što bi moglo da smanji rizik od neželjenih efekata.

- Za mnoge pacijente postoji veliki jaz između konzervativnog lečenja i ugradnje veštačkog zgloba. Ova procedura mogla bi da popuni upravo taj prostor - rekao je dr Florijan Nima Flekenštajn, zamenik šefa interventne radiologije Univerzitetske medicine u Berlinu.

Rezultati studije

U istraživanju je učestvovalo 194 pacijenta sa osteoartritisom kolena koji nisu imali poboljšanje nakon najmanje tri meseca standardnog lečenja, uključujući fizikalnu terapiju, antiinflamatorne lekove i intraartikularne injekcije. Prosečna starost ispitanika bila je 69 godina.

Između jula i novembra 2024. godine izvedeno je ukupno 239 GAE procedura, a kod 23 odsto pacijenata tretirana su oba kolena. Sve intervencije bile su tehnički uspešne.

Nije zabeležen nijedan umeren ili težak neželjeni događaj, dok je samo 6,7 odsto učesnika imalo blage i prolazne reakcije.

Nakon godinu dana praćenja, čak 80 odsto pacijenata prijavilo je klinički značajno smanjenje bola i poboljšanje funkcije kolena.

- Embolizacijom patoloških krvnih sudova normalizujemo njihovu strukturu i smanjujemo upalu, što dovodi do dugotrajnog ublažavanja bola - istakao je dr Flekenštajn.

Embolizacijom patoloških krvnih sudova normalizujemo njihovu strukturu i smanjujemo upalu, što dovodi do dugotrajnog ublažavanja bola Foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, ovo je do sada najveća studija koja je ispitivala GAE uz upotrebu brzo resorbujućih mikrosfera, zbog čega pruža snažne dokaze o bezbednosti i efikasnosti ove metode.