Savetuje se da više ne propisuju lek Dilcoran već da razmotre primenu druge adekvatne terapije

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Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) pozvala je u pismu lekare da više ne propisuju lek Dilcoran (pentaeritritiltetranitrat) za prevenciju i lečenje angine pektoris (bola u grudima). Savetovano je da pređu na druge terapijske opcije zbog nedostataka o zadovoljavajućoj efikasnosti ovog leka. Naloženo je i da se Dilcoran ne propisuje novim pacijentima.

Postepen prelazak na druge terapijske opcije

Zbog nedostatka podataka o zadovoljavajućoj efikasnosti leka savremene terapijske smernice ne preporučuju primenu pentaeritritiltetranitrata za profilaksu i dugotrajno lečenje angine pektoris. Iz navedenih razloga ALIMS je obnovio dozvolu za lek Dilcoran na period od godinu dana da bi se obezbedilo snabdevanje ovim lekom do juna 2027. godine, te omogućio adekvatan i pravovremeni prelazak pacijenata na druge terapijske opcije, navodi se u pismu upućenom zdravstvenim radnicima.

Savetuje se da više ne propisuju lek Dilcoran već da razmotre primenu druge adekvatne terapije za profilaksu i dugotrajno lečenje angine pektoris, u skladu sa važećim smernicama. Terapiju lekom Dilcoran kod novih pacijenata ne treba započinjati. Nisu identifikovani novi bezbednosni rizici povezani sa primenom leka Dilcoran.

Zdravstvenim radnicima se savetuje da planiraju prelazak na drugu odgovarajuću terapiju Foto: Shutterstock

Za dugotrajno lečenje angine pektoris

Lek Dilcoran sadrži aktivnu supstancu pentaeritritiltetranitrat. Prvi put je u Republici Srbiji registrovan je 28.12.1976. godine, od kada se nalazi u prometu i koristi za profilaksu i dugotrajno lečenje angine pektoris. U skladu sa dostupnim nacionalnim i međunarodnim terapijskim smernicama, primena lekova koji sadrže aktivnu supstancu pentaeritritiltetranitrat za profilaksu i dugotrajno lečenje angine pektoris više se ne preporučuje zbog nedostatka podataka o zadovoljavajućoj efikasnosti leka.

ALMIS navodi da nisu identifikovani novi bezbednosni rizici povezani sa primenom leka Dilcoran.

Zdravstvenim radnicima se savetuje da:

više ne propisuju lek Dilcoran

planiraju prelazak na drugu odgovarajuću terapiju u skladu sa važećim smernicama

informišu pacijente o razlozima promene terapije i obezbede kontinuitet lečenja

ne započinju terapiju lekom Dilcoran kod novih pacijenata