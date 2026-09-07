Pacijenti sa neuropatijom najčešće se žale na bol, osećaj trnjenja, peckanja, žarenja

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Funkcionalni nervni sistem omogućava nam da normalno dišemo, vidimo, govorimo, da se nesmetano krećemo. Nervni sistem čine mozak, kičmena moždina i nervi. Kada je nervni sistem zdrav dobar je kvalitet života. Kada dođe do neke nepravilnosti u ovom čudesnom mehanizmu koji nas pokreće, dolazi do bolova, a u najtežim slučajevima i do invaliditeta. Lekari kažu da je zato bitno da prve znake oštećenja nerava prepoznamo na vreme.

Povrede perifernih nerava

Oštećenje nerava uglavnom je postepen proces, kaže dr Iša Gupta, neurolog iz Njujorka. Kada je nervni sistem oštećen, rezultat su najčešće pogrešne poruke unutar tela. Na primer, stopalo boli bez očiglednog razloga ili opečete ruku jer niste osetili koliko je ringla bila vrela.

Izraz oštećenje nerava najčešće se odnosi na povredu perifernih nerava, onih koji se nalaze izvan mozga i kičmene moždine. Lekari za ova oštećenja nerava koriste izraz neuropatija. Pacijenti sa neuropatijom najčešće se žale na bol, osećaj trnjenja, peckanja, žarenja ili slabosti mišića, najčešće u rukama i nogama.

Izraz oštećenje nerava najčešće se odnosi na povredu perifernih nerava Foto: Shutterstock

Osćaj ukočenosti i/ili mravinjanja posle spavanja

Prema podacima zdravstvenih stručnjaka sa Univerziteta Jejl, neuropatije izazivaju dijabetes, genetska oboljenja, ponavljajući pokreti i lajmska bolest, navodi dr Endrju Elkud, plastični i rekonstruktivni hirurg sa Instituta za naprednu rekonstrukciju u Red Benku, Nju Džersi. Međutim, uzroci neuropatija mogu da budu i povrede, infekcije, autoimune bolesti, nedostatak vitamina, određeni lekovi i druga stanja.

Tegobe često počinju u stopalima i šakama, a mogu se širiti prema nogama i rukama.

- Pritisak na senzorne nerve je čest tokom spavanja. Moguće je da posle sna imamo privremen osećaj mravinjanja ili trnjenja. Ali ako ove tegobe duže traju i ne prolaze, moguće je da se radi o neuropatiji - kaže dr Gupta.

Pritisak na senzorne nerve je čest tokom spavanja. Foto: Shutterstock

Povrede koje se mogu sprečiti

Senzorni nervi bi trebalo da upozore mozak na opasnost. Kada ne funkcionišu pravilno, veća je verovatnoća da dođe do nezgode i povrede.

- Ukoliko se opečete ili posečete jer niste osetili da je nešto vrelo, oštro ili opasno, razgovarajte sa lekarom - savetuje dr R. Glen Smit, neurolog iz Houston Methodist.

Teškoće pri kretanju

- Ako su oštećeni motorni nervi mišići mogu da oslabe, a u težim slučajevima moguć je i gubitak njihove funkcije - kaže dr Smit. Zbog toga može da bude teško ili nemoguće pomeranje određenih delova tela.

Ako se slabost javi iznenada, to može da bude znak moždanog udara i da zahteva hitnu medicinsku pomoć. Ako se razvija postepeno, potrebno je da razgovaramo sa lekarom o mogućem oštećenju nerava.

Bol u donjem delu leđa

Oštar bol u donjem delu leđa koji se širi niz jednu nogu može da bude znak išijasa, stanja u kojem je išijadični nerv pritisnut ili oštećen. Išijadični nerv se proteže od donjeg dela leđa, preko kukova, do nogu. Može biti pritisnut ili oštećen zbog povreda, diskus hernije, dijabetesa i drugih uzroka.

Oštar bol u donjem delu leđa koji se širi niz jednu nogu može da bude znak išijasa Foto: Shutterstock

Nespretnost

Ako se osećate mnogo nespretnije nego ranije, uzrok može da bude oštećenje nerava.

- Ukoliko su oštećeni veliki nervi, dolazi do slabljenja koordinacije. Pacijent ne može da oseti položaj tela, zbog čega dolazi do padova - objašnjava dr Smit. Na primer, utrnulost stopala može da oteža procenu terena po kojem hodate i dovede do saplitanja i povrede.

Učestalo mokrenje

Oštećeni nervi mogu da šalju pogrešne signale bešici. Ako morate češće da mokrite nego ranije ili ako dolazi do nevoljnog mokrennja pre nego što stignete do toaleta, moguće je da je došlo do oštećenja nerava. Lekari upozoravaju da je moguć i suprotan problem - teško pražnjenje bešike ili nemogućnost da osetimo kada je bešika puna.

Iznenadna glavobolja

Ako imate kratke, intenzivne glavobolje koje podsećaju na električne udare, moguće je da se radi o stanju koje se naziva okcipitalna neuralgija. To je stanje u kojem je jedan od većih potiljačnih nerava pritisnut.

Postoje dva velika potiljačna nerva - po jedan sa svake strane glave. Kada se jedan od njih pritisne, može da dođe do oštrog, probadajućeg bola, osećaja električnog udara ili trnjenja u glavi.

Neuobičajeno jako ili slabo znojenje

Nervni sistem ima važnu ulogu u mnogim prirodnim procesima u telu. On je svojevrsni termostat koji kontroliše znojenje kada nam je vruće.