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Operacija tokom koje se bubreg zdravog davaoca, bez ikakvog narušavanja zdravlja davaoca, presađuje pacijentu sa bubrežnom insuficijencijom radi omogućavanja zdravog života, danas više ne predstavlja neko veliko čudo. Ta medicinska procedura postala je rutinska i prate je izuzetno visoke stope uspešnosti. Tokom 2026. godine, u celom svetu obavljeno je preko 100.000 transplantacija bubrega.

U Acibadem bolnicama obavljeno je preko 4.500 transplantacija bubrega Iskustvo donosi sve veću uspešnost i bolje ishode. Acibadem je do danas u svoja četiri centra za transplantaciju bubrega, uspešno izvršio više od 4.500 operacija transplantacije bubrega za pacijente iz celog sveta. To uključuje pedijatrijske pacijente, složene slučajeve i kombinovane transplantacije bubrega i jetre. Kada bubrezi ne mogu efikasno da funkcionišu i nisu u mogućnosti da ispune svoje vitalne funkcije, dijaliza se koristi za sprečavanje komplikacija koje mogu ugroziti život. Iako dijaliza može samo delimično da nadoknadi gubitak funkcije bubrega, ona ne obezbeđuje trajni lek za hroničnu bubrežnu insuficijenciju. Pacijenti kojima je dijagnostikovana terminalna bolest bubrega treba da prođu procenu za transplantaciju bubrega kako bi živeli duže a život im bio boljeg kvaliteta.

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Transplantacija od živog davaoca donosi još bolje rezultate Ako se gleda tip davaoca, transplantacije delimo na dve vrste: transplantacija od živog davaoca i transplantacija od preminulog davaoca. Kod transplantacije bubrega od preminulog davaoca, bubreg od osobe koja je preminula presađuje se pacijentu kojem bubrezi otkazuju. Tehnički, ovo se smatra idealnim scenarijem jer nema potrebe za vađenjem bubrega od zdrave osobe.

Međutim, zbog manjka preminulih davalaca organa u mnogim zemljama, ova opcija možda nije uvek dostupna u kratkom vremenskom intervalu. Zbog toga pacijenti često dugo čekaju na odgovarajući bubreg. U takvim slučajevima, transplantacija od živog davaoca može predstavljati najoptimalniju opciju. Zdrava osoba može da donira jedan bubreg jer je jedan bubreg generalno dovoljan za zdrav život. Ako se od bubreg presađuje a dobijen je od zdravog davaoca, neke od prednosti su sledeće: • Kratkoročne i dugoročne stope preživljavanja su znatno bolje u poređenju sa transplantacijama od preminulog davaoca.

• Transplantacija od živog davaoca omogućava transplantaciju najpogodnijeg bubrega.

• Može povećati stopu uspeha i operacije i procesa transplantacije.

• Primaoci ne moraju da dugo da čekaju na listama čekanja za preminulog davaoca.

Turska u ovoj oblasti medicine poseduje značajno iskustvo. U Turskoj se godišnje obavi više od 3.500 transplantacija bubrega, a 85% njih se radi sa živim davaocima. Ovaj broj Tursku čini vodećom zemljom u svetu po transplantaciji bubrega od živih davalaca.

Transplantacija bubrega od živog davaoca može predstavljati važnu priliku pacijentima iz celog sveta koji čekaju na transplantaciju u svojim matičnim zemljama i koji imaju odgovarajućeg davaoca koga je odobrio etički komitet u Turskoj.

Foto: Promo

Zaštita zdravlja davaoca je od suštinske važnosti Transplantacija organa predstavlja prilično jedinstvenu proceduru u medicini. U većini hirurških procedura, pacijenti se podvrgavaju operaciji jer su bolesni. Međutim, u transplantacionoj hirurgiji, zdrava osoba dobrovoljno se podvrgava operaciji doniranja jednog od svojih bubrega. Stoga su zaštita celokupnog zdravlja davaoca, obezbeđivanje što bržeg otpusta iz bolnice i omogućavanje brzog povratka svakodnevnom životu među glavnim prioritetima.

Iz tog razloga, u Acibademu, laparoskopske i robotske hirurške tehnike imaju prioritet za uklanjanje bubrega davaoca. Dok otvorena operacija zahteva rez od 15–20 cm, minimalno invazivne tehnike omogućavaju uklanjanje bubrega kroz rez od 5 cm i dva dodatna mala reza od po približno 1 cm. Štaviše, kod odabranih pacijentkinja, bubreg koji se donira može se ukloniti i kroz vaginalni kanal. Ovi minimalno invazivni pristupi mogu pružiti nekoliko prednosti za davaoca, uključujući manje krvarenja, manji rizik od infekcije, smanjeni postoperativni bol i manje vidljive ožiljke. Ako želite da saznate više, možete kontaktirati naše kancelarije za informacije u Srbiji. Kancelarija u Beogradu: 062 820 8151

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