Naučnici su stvorili injekcione „mini jetre“ koje su nedeljama obnavljale važne funkcije jetre kod miševa

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Naučnici sa MIT-a razvili su injekcione „mini jetre“ koje su kod miševa tokom više nedelja obnavljale ključne funkcije jetre i preživele čak dva meseca. Ovaj pristup bi jednog dana mogao da postane alternativa ili privremeno rešenje do transplantacije jetre.

- Ove ćelije smatramo satelitskim jetrama. Ako bismo mogli da unesemo ove ćelije u telo, a da pritom ostavimo bolesni organ na mestu, to bi obezbedilo pojačivačku funkciju - kaže Sangeeta Bhatia, profesorka zdravstvenih nauka i tehnologije i elektrotehnike i računarstva na MIT-u, kao i članica MIT-ovog Koch instituta za integrativna istraživanja raka i Instituta za medicinsko inženjerstvo i nauku (IMES), koja je i glavni autor studije, koja je objavljena u časopisu Cell Biomaterials.

Jetra obavlja više od 500 vitalnih funkcija – od detoksikacije i metabolizma lekova do proizvodnje proteina za zgrušavanje krvi. Kada zataji, jedina trajna terapija najčešće je transplantacija, koja je ograničenanedostatkom donor organa.

MIT istraživači su razvili sistem u kome se ćelije jetre (hepatociti) ubrizgavaju zajedno sa hidrogel mikrosferama i potpornim fibroblastima. Ove mikrosfere pomažu ćelijama da ostanu grupisane, prežive u organizmu i povežu se sa krvnim sudovima, formirajući stabilno tkivo nalik jetri.

- Ako ubrizgate same ćelije, one se ne integrišu dobro. Mikrosfere im daju mikrookruženje u kojem mogu da opstanu i funkcionišu - objašnjavaju istraživači.

Inženjerski transplantati tkiva mogli bi pomoći u obavljanju ključnih funkcija jetre i koristiti hiljadama ljudi koji žive sa otkazivanjem jetre Foto: Shutterstock

U eksperimentima na miševima, ćelije su ubrizgavane u masno tkivo u abdomenu, gde su formirale stabilne strukture i razvile nove krvne sudove koji su im obezbedili hranljive materije i kiseonik.

Ćelije su ostale žive tokom osam nedelja i nastavile da proizvode proteine neophodne za normalnu funkciju organizma, što ukazuje na potencijal za dugoročni tretman bolesti jetre.