Naučnici stvaraju „mini jetre“ koje bi mogle da zamene transplantaciju: Nova nada za hiljade pacijenata koji čekaju organ
Naučnici sa MIT-a razvili su injekcione „mini jetre“ koje su kod miševa tokom više nedelja obnavljale ključne funkcije jetre i preživele čak dva meseca. Ovaj pristup bi jednog dana mogao da postane alternativa ili privremeno rešenje do transplantacije jetre.
- Ove ćelije smatramo satelitskim jetrama. Ako bismo mogli da unesemo ove ćelije u telo, a da pritom ostavimo bolesni organ na mestu, to bi obezbedilo pojačivačku funkciju - kaže Sangeeta Bhatia, profesorka zdravstvenih nauka i tehnologije i elektrotehnike i računarstva na MIT-u, kao i članica MIT-ovog Koch instituta za integrativna istraživanja raka i Instituta za medicinsko inženjerstvo i nauku (IMES), koja je i glavni autor studije, koja je objavljena u časopisu Cell Biomaterials.
Jetra obavlja više od 500 vitalnih funkcija – od detoksikacije i metabolizma lekova do proizvodnje proteina za zgrušavanje krvi. Kada zataji, jedina trajna terapija najčešće je transplantacija, koja je ograničenanedostatkom donor organa.
MIT istraživači su razvili sistem u kome se ćelije jetre (hepatociti) ubrizgavaju zajedno sa hidrogel mikrosferama i potpornim fibroblastima. Ove mikrosfere pomažu ćelijama da ostanu grupisane, prežive u organizmu i povežu se sa krvnim sudovima, formirajući stabilno tkivo nalik jetri.
- Ako ubrizgate same ćelije, one se ne integrišu dobro. Mikrosfere im daju mikrookruženje u kojem mogu da opstanu i funkcionišu - objašnjavaju istraživači.
U eksperimentima na miševima, ćelije su ubrizgavane u masno tkivo u abdomenu, gde su formirale stabilne strukture i razvile nove krvne sudove koji su im obezbedili hranljive materije i kiseonik.
Ćelije su ostale žive tokom osam nedelja i nastavile da proizvode proteine neophodne za normalnu funkciju organizma, što ukazuje na potencijal za dugoročni tretman bolesti jetre.
Istraživači navode da bi ova tehnologija jednog dana mogla da posluži kao alternativa operaciji ili kao „most“ do transplantacije, dok se ne obezbedi donor organ.
Izvor: scitechdaily.com/zdravlje.kurir.rs
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