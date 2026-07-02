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Univerzitetski klinički centar Niš nastavlja sa unapređenjem zdravstvenih usluga otvaranjem Dnevne bolnice za terapiju bola. Ova Dnevna bolnica će u okviru Klinike za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju pružati dijagnostiku i najsavremenije lečenje pacijenata sa akutnim i hroničnim bolom. Novi prostor nalazi se u prizemlju nove zgrade UKC Niš, u delu Urgentnog centra, i predstavlja jedinstvenu organizacionu celinu namenjenu pacijentima iz Niša i čitavog juga Srbije.

Najsavremenije procedure bez odlaska u druge centre Vršilac dužnosti direktora Univerzitetskog kliničkog centra Niš, doc. dr Milan Lazarević je prilikom otvaranja Dnevne bolnice naglasio da će na ovaj način pacijentima biti omogućena kompletna zdravstvena usluga na jednom mestu.

- Bol nije samo zdravstveni problem pojedinca, već ozbiljno utiče na kvalitet života cele porodice. Zato je cilj ovog centra da pacijentima obezbedi objedinjenu zdravstvenu uslugu, od specijalističkog pregleda i dijagnostike do savremene terapije i kontrolnih pregleda. Građani juga Srbije više neće morati da zbog lečenja bola odlaze u druge kliničke centre ili u inostranstvo, već će najsavremenije procedure biti dostupne upravo u UKC Niš - rekao je doc. dr Lazarević.

U Dnevnoj bolnici lečiće se različiti oblici akutnog i hroničnog bola, uključujući bolove u kičmi, kukovima i kolenima Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Prvi pacijent Među prvim pacijentima kojima je pružena usluga u novoj Dnevnoj bolnici bila je Nišlijka Katica Mitrović, koja se leči od maligne bolesti. -Mesecima sam živela sa jakim bolovima. Nakon intervencije osećam veliko olakšanje. Sve je urađeno brzo, bez čekanja, uz veliko razumevanje i detaljna objašnjenja lekara. Danas mogu normalno da pomeram ruku i iskreno bih preporučila ovaj centar svima kojima je potrebna pomoć - rekla je Mitrović.

Minimalno invazivne intervencije pod kontrolom ultrazvuka

U Dnevnoj bolnici lečiće se različiti oblici akutnog i hroničnog bola, uključujući bolove u kičmi, kukovima i kolenima, migrene, postoperativni i onkološki bol, kao i druga kompleksna bolna stanja. Sa pacijentima će raditi multidisciplinarni tim subspecijalista terapije bola, koji će, u saradnji sa anesteziolozima i lekarima drugih specijalnosti, za svakog pacijenta kreirati individualni plan lečenja. Poseban značaj centra ogleda se u primeni minimalno invazivnih intervencija pod kontrolom ultrazvuka, čime će se omogućiti efikasnije lečenje, uz smanjenje potrebe za dugotrajnom i nekontrolisanom upotrebom analgetika.

Komletna usluga

Pomoćnik v. d. direktora UKC Niš, doc. dr Aleksandar Nikolić, ocenio je da otvaranje Dnevne bolnice predstavlja jedan od najznačajnijih iskoraka u razvoju ove zdravstvene ustanove.

- Pacijentima je od danas na raspolaganju kompletna usluga, od pregleda subspecijaliste medicine bola i precizne dijagnostike do individualnog plana lečenja i izvođenja savremenih intervencijskih procedura. Kod velikog broja pacijenata efekat terapije postiže se odmah, pa se nakon uspešno izvedene procedure istog dana vraćaju svojim svakodnevnim aktivnostima sa značajno manjim ili potpuno uklonjenim bolom - rekao je doc. dr Nikolić.

On je dodao da će u okviru Dnevne bolnice biti dostupne i usluge kliničke nutricije, kao i postavljanje različitih vrsta vaskularnih pristupa za pacijente kojima je potrebno dugotrajno lečenje, pri čemu će terapijski plan biti prilagođen svakom pacijentu pojedinačno.

Kod velikog broja pacijenata efekat terapije postiže se odmah Foto: Shutterstock

Kao i u vodećim evropskim centrima

Prvu intervenciju u novootvorenoj Dnevnoj bolnici izvela je prim. dr Nada Pejčić, anesteziolog i subspecijalista medicine bola, koja je istakla da je otvaranje centra rezultat višegodišnjeg stručnog usavršavanja zaposlenih i kontinuiranog razvoja regionalne anestezije i medicine bola u UKC Niš.

- Savremene regionalne tehnike omogućavaju da efikasno lečimo akutni bol, sprečimo njegov prelazak u hronični i značajno unapredimo kvalitet života pacijenata. Otvaranjem Centra za terapiju bola stvoreni su uslovi da primenjujemo najsavremenije metode lečenja koje su dostupne u vodećim evropskim centrima - rekla je dr Pejčić.

Otvaranju Dnevne bolnice prisustvovao je i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, koji je naglasio da je reč o značajnoj investiciji u zdravstveni sistem grada.

- Univerzitetski klinički centar Niš iz godine u godinu podiže nivo zdravstvenih usluga. Posebno je važno što će građani sada ovu vrstu dijagnostike i terapije moći da dobiju u svom gradu, bez odlaska u druge centre. Grad Niš nastaviće da podržava razvoj zdravstvene infrastrukture i projekte koji unapređuju kvalitet zdravstvene zaštite - rekao je Pavlović.