Loši uslovi u naselju tokom rane odrasle dobi mogu imati dugoročne posledice po zdravlje srca i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti decenijama kasnije, pokazuje nova studija

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Loši uslovi u naselju tokom rane odrasle dobi mogu imati dugoročne posledice po zdravlje srca i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti decenijama kasnije, pokazuje nova studija objavljena u časopisu Nature Communications.

Istraživači sa Northwestern Medicine otkrili su da ljudi koji su u mladosti bili izloženi nepovoljnim socijalnim i ekonomskim uslovima u svom okruženju imaju veći rizik od razvoja kalcifikacije koronarnih arterija u kasnijem životu — jednog od ključnih ranih znakova srčanih bolesti.

Studija sugeriše da mesto u kojem osoba živi tokom formativnih godina može ostaviti dugotrajne „biološke tragove“ na kardiovaskularnom sistemu.

- Ova studija pomaže da se fokus pomeri sa pojedinačnih faktora rizika na šire razumevanje kako okruženje u kojem ljudi žive oblikuje zdravlje - rekao je dr Lifang Hou, profesor preventivne medicine i pedijatrije i glavni autor istraživanja.

Naučnici su koristili podatke iz dugoročne CARDIA studije, koja prati zdravlje mladih odraslih tokom više decenija, i razvili novi indeks koji objedinjuje više socijalnih i ekonomskih faktora u naselju. Cilj je bio da se preciznije proceni njihov kumulativni uticaj na kardiovaskularno zdravlje.

Male promene mogu da imaju iznenađujuće pozitivan uticaj na zdravlje srca Foto: Ahmet Misirligul/Shutterstock

Analiza je pokazala da su učesnici koji su tokom rane odrasle dobi živeli u nepovoljnijim sredinama imali značajno veći rizik od razvoja kalcifikacije koronarnih arterija kasnije u životu. Takođe, povezanost je bila izraženija kod crnih nego kod belih učesnika.

- Naši rezultati pokazuju da društveni uslovi u naselju nisu samo apstraktni faktori, već su povezani sa merljivim biološkim promenama, poput kalcifikacije arterija - istakao je Hou.

Istraživači naglašavaju da ovi nalazi mogu pomoći u unapređenju procene rizika u kliničkoj praksi, ali i u razvoju preventivnih strategija na nivou zajednice.

U narednim fazama istraživanja tim planira da ispita da li se isti pristup može primeniti na druge kardiovaskularne bolesti, uključujući infarkt miokarda i srčanu insuficijenciju, kao i da identifikuje faktore u okruženju koji bi mogli biti ciljane tačke za intervencije.