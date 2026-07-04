Slušaj vest

Loši uslovi u naselju tokom rane odrasle dobi mogu imati dugoročne posledice po zdravlje srca i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti decenijama kasnije, pokazuje nova studija objavljena u časopisu Nature Communications.

Istraživači sa Northwestern Medicine otkrili su da ljudi koji su u mladosti bili izloženi nepovoljnim socijalnim i ekonomskim uslovima u svom okruženju imaju veći rizik od razvoja kalcifikacije koronarnih arterija u kasnijem životu — jednog od ključnih ranih znakova srčanih bolesti.

Studija sugeriše da mesto u kojem osoba živi tokom formativnih godina može ostaviti dugotrajne „biološke tragove“ na kardiovaskularnom sistemu.

- Ova studija pomaže da se fokus pomeri sa pojedinačnih faktora rizika na šire razumevanje kako okruženje u kojem ljudi žive oblikuje zdravlje - rekao je dr Lifang Hou, profesor preventivne medicine i pedijatrije i glavni autor istraživanja.

Naučnici su koristili podatke iz dugoročne CARDIA studije, koja prati zdravlje mladih odraslih tokom više decenija, i razvili novi indeks koji objedinjuje više socijalnih i ekonomskih faktora u naselju. Cilj je bio da se preciznije proceni njihov kumulativni uticaj na kardiovaskularno zdravlje.

Devojka u belom džemperu se drži za grudi - oseća bol i gušenje
Male promene mogu da imaju iznenađujuće pozitivan uticaj na zdravlje srca Foto: Ahmet Misirligul/Shutterstock

Analiza je pokazala da su učesnici koji su tokom rane odrasle dobi živeli u nepovoljnijim sredinama imali značajno veći rizik od razvoja kalcifikacije koronarnih arterija kasnije u životu. Takođe, povezanost je bila izraženija kod crnih nego kod belih učesnika.

- Naši rezultati pokazuju da društveni uslovi u naselju nisu samo apstraktni faktori, već su povezani sa merljivim biološkim promenama, poput kalcifikacije arterija - istakao je Hou.

Istraživači naglašavaju da ovi nalazi mogu pomoći u unapređenju procene rizika u kliničkoj praksi, ali i u razvoju preventivnih strategija na nivou zajednice.

U narednim fazama istraživanja tim planira da ispita da li se isti pristup može primeniti na druge kardiovaskularne bolesti, uključujući infarkt miokarda i srčanu insuficijenciju, kao i da identifikuje faktore u okruženju koji bi mogli biti ciljane tačke za intervencije.

- Ova studija naglašava značaj dugoročnih istraživanja koja prate ljude tokom vremena, jer nam pomažu da razumemo kako iskustva iz rane mladosti utiču na zdravlje decenijama kasnije - zaključio je Hou.

Izvor: scitechdaily.com/zdravlje.kurir.rs

Nevidljiva pretnja: Zašto srčani udar može da pogodi i one najzdravije - čak i kada su u najboljoj formi?

Ne propustiteBolestiKako vremenske oscilacije utiču na bolesti srca? Kardiolog otkriva kako da se zaštitite
dr.jpg
Zdravlje muškaracaMuškarci dobijaju srčane bolesti 7 godina pre žena: Naučnici otkrili kada počinje rizik
muškarac se drži za grudi u predelu srca, bol u grudima/model srca
ZdravljeImate uredan holesterol? To ne znači da ste van rizika od srčanih bolesti
grafički prikaz srca i krvnih sudova zahvaćenih naslagama holesterola
BolestiTest krvi koji može otkriti skrivenu bolest srca: Šta znači kada je vaš NT-proBNP povišen i zašto je to ključno?
NT-proBNP test/srčana slabost