Naučnici su razvili algoritam koji procenjuje biološku starost 11 organa i organskih sistema

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Jedan test krvi mogao bi da pokaže koliko su stari vaši mozak, srce i drugi organi, mnogo pre nego što se pojave prvi simptomi bolesti. Novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Stenford pokazalo je da biološka starost pojedinih organa može da bude važniji pokazatelj budućeg zdravlja od broja godina koje osoba ima.

Istraživanje, objavljeno u časopisu Nature Medicine, obuhvatilo je skoro 45.000 ljudi starosti od 40 do 70 godina, čije je zdravstveno stanje praćeno do 17 godina. Naučnici su analizirali gotovo 3.000 proteina u uzorcima krvi i razvili algoritam koji procenjuje biološku starost 11 organa i organskih sistema, uključujući mozak, srce, pluća, jetru, bubrege, pankreas i imuni sistem.

Rezultati pokazuju da organi ne stare istim tempom. Kod oko trećine ispitanika najmanje jedan organ bio je biološki znatno stariji ili mlađi od očekivanog za njihove godine.

Najizraženija veza uočena je kod mozga. Osobe čiji je mozak bio biološki "star" imale su više od tri puta veći rizik od razvoja Alchajmerove bolesti u odnosu na one čiji je mozak stario očekivanim tempom. Istovremeno, biološki mlad mozak bio je povezan sa znatno manjim rizikom od obolevanja i manjom verovatnoćom smrtnog ishoda tokom narednih petnaestak godina.

Osobe čiji je mozak bio biološki "star" imale su više od tri puta veći rizik od razvoja Alchajmerove bolesti Foto: Shutterstock

Slična povezanost uočena je i kod drugih organa. Biološki starije srce bilo je povezano sa većim rizikom od srčane slabosti i poremećaja srčanog ritma, dok su starija pluća češće bila povezana sa razvojem hronične opstruktivne bolesti pluća.

Šta bi ovaj test mogao da promeni

Autori smatraju da bi ovakav test u budućnosti mogao da pomogne da se rizik od pojedinih bolesti otkrije godinama pre nego što se pojave prvi simptomi, čime bi se otvorio prostor za raniju prevenciju i lečenje.