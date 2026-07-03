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Danski istraživači analizirali su zdravstvene podatke tri miliona žena tokom perioda od 25 godina i utvrdili da su pilule, injekcije i spirale koje sadrže hormon progestogen povezane sa značajno većim rizikom od razvoja meningeoma

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Kontraceptivi koje koriste milioni žena mogli bi značajno da povećaju rizik od razvoja čestog tipa tumora mozga, pokazuje veliko istraživanje.

Danski istraživači analizirali su zdravstvene podatke tri miliona žena tokom perioda od 25 godina i utvrdili da su pilule, injekcije i spirale koje sadrže hormon progestogen povezane sa značajno većim rizikom od razvoja meningeoma.

Meningeom je najčešće benigni (nekancerogeni) tumor koji nastaje u ovojnicama koje okružuju mozak i kičmenu moždinu.

Meningeomi su najčešći tip tumora mozga i čine više od četvrtine svih slučajeva dijagnostikovanih u Velikoj Britaniji, gde se svake godine otkrije oko 3.000 novih slučajeva.

Iako su većinom benigni, mogu izazvati glavobolje, epileptične napade i probleme sa vidom kako rastu i vrše pritisak na okolno tkivo, pa je ponekad potrebno hirurško lečenje ili radioterapija.

Najjača povezanost uočena je kod jedne često korišćene kontraceptivne injekcije, koja je bila povezana sa 355 odsto većim rizikom od razvoja meningeoma.

I prethodna istraživanja ukazivala su na vezu između lekova koji sadrže progestogen i ovih tumora, koji se inače češće javljaju kod žena nego kod muškaraca.

Stručnjaci smatraju da bi ovi rezultati trebalo da pomognu lekarima i pacijentkinjama prilikom razgovora o koristima i rizicima različitih metoda kontracepcije.

Studija, objavljena u časopisu JAMA Network Open, obuhvatila je zdravstvene podatke tri miliona žena starosti od 15 do 59 godina tokom 25 godina.

Istraživači su uporedili 1.473 žene kojima je dijagnostikovan meningeom sa 14.717 žena koje nisu imale ovaj tumor i ustanovili da je najjača povezanost zabeležena kod korisnica kontraceptivne injekcije medroksiprogesteron.

Žene koje su koristile ovaj lek, koji se u Velikoj Britaniji prodaje pod nazivom Depo-Provera, imale su 355 odsto veće izglede za razvoj meningeoma u odnosu na žene koje ga nisu koristile.

Kontraceptivi koje koriste milioni žena mogli bi značajno da povećaju rizik od razvoja čestog tipa tumora mozga, pokazuje veliko istraživanje Foto: Shutterstock

Rizik je bio najveći kod starijih žena

Kod žena uzrasta od 55 do 59 godina procenjeno je da se javlja jedan dodatni slučaj meningeoma na svakih 5.372 žena koje koriste ovu injekciju tokom jedne godine.

Poređenja radi, kod žena uzrasta od 15 do 19 godina javljao se jedan dodatni slučaj na svakih 449.000 korisnica.

Istraživači su takođe utvrdili povećan rizik kod korisnica kombinovanih kontraceptivnih pilula koje sadrže i estrogen i progestogen.

Najveći porast rizika zabeležen je kod preparata koji sadrže:

* desogestrel – 66%

* ciproteron – 61%

* drospirenon – 58%

* gestoden – 44%

* levonorgestrel – 40%

* noretisteron – 38%

* norgestimat – 4%

Levonorgestrel i noretisteron spadaju među najčešće korišćene progestogene u kontracepciji i nalaze se u poznatim preparatima kao što su Microgynon, Rigevidon i Brevinor.

Kod žena koje koriste mini pilule (pilule koje sadrže samo progestogen), desogestrel je bio povezan sa 73 odsto većim rizikom od razvoja meningeoma.

S druge strane, kod korisnica mini pilula koje sadrže samo noretisteron nije zabeležen značajan porast rizika.

Desogestrel je jedna od najčešće propisivanih mini pilula u Velikoj Britaniji i prodaje se pod nazivima Cerazette i Cerelle.

Studija je takođe pokazala da žene koje koriste intrauterine uloške (spirale) sa visokim dozama levonorgestrela imaju 58 odsto veće izglede za razvoj meningeoma.

Međutim, kod spirala sa nižim dozama levonorgestrela nije primećen povećan rizik.

Autori studije navode da rezultati ukazuju da rizik od meningeoma nije ograničen samo na visoke doze progestogena i injekcije medroksiprogesterona, već može postojati i kod nekih uobičajenih kontraceptiva koji sadrže progestogen.

Ohrabrujuće je to što je istraživanje pokazalo da se povećani rizik uglavnom gubi u roku od pet godina nakon prestanka korišćenja kontraceptiva.

Za neke druge kontraceptive koji sadrže progestogen istraživači nisu mogli da donesu pouzdane zaključke jer ih je koristio mali broj žena ili je bilo premalo slučajeva meningeoma.

To se odnosi na preparate koji sadrže:

* etinodiol

* linestrenol

* nomegestrol

* dienogest

* norelgestromin

* pilule samo sa drospirenonom

* pilule samo sa levonorgestrelom

* implantate i vaginalne prstenove sa etonogestrelom

Studija nije pokazala jasan porast rizika ni kod korisnica:

* kombinovanih pilula sa norgestimatom,

* mini pilula sa noretisteronom,

* spirala sa niskim dozama levonorgestrela.

Važno je istaći da je povećani rizik postojao samo dok su žene koristile hormonsku kontracepciju i da je opadao nakon njenog prekida Foto: Shutterstock

Stručnjaci koji nisu učestvovali u istraživanju pozdravili su rezultate, ali su naglasili da je ukupan rizik za pojedinačnu ženu i dalje veoma mali.

Profesor Pol Faro, epidemiolog za rak iz Cedars-Sinai centra, izjavio je:

- Važno je istaći da je povećani rizik postojao samo dok su žene koristile hormonsku kontracepciju i da je opadao nakon njenog prekida.

Ovo je opservaciona studija i teško je sa sigurnošću dokazati uzročno-posledičnu vezu, jer nije moguće isključiti sve druge faktore koji mogu uticati na rezultate. Ipak, na osnovu dosadašnjih dokaza, uzročna povezanost deluje verovatno.“

Profesor Čana Džajasena, reproduktivni endokrinolog sa Imperijal koledža u Londonu, rekao je:

- Svi lekovi nose određene rizike, pa tako i kontraceptivna sredstva. Kao što autori rada navode, ukupna verovatnoća da ovi lekovi izazovu meningeom veoma je mala.

Vanredni profesor Đino Pekoraro, ginekolog i akušer sa Univerziteta Kvinslend, ocenio je da rezultati naglašavaju važnost razgovora između lekara i pacijentkinje o rizicima i koristima prilikom izbora kontracepcije.