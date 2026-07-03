Kroz autentične priče pacijenata koji su preživeli infarkt, njihovih porodica i lekara, film osvetljava ono što statistika ne može da pokaže – strah, neizvesnost, suočavanje sa sopstvenim navikama i odluku da se život nastavi drugačije

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Šta se dešava kada se život u jednom trenutku potpuno promeni zbog infarkta? Kako izgleda oporavak i zašto mnogi tek nakon srčanog udara shvate koliko je prevencija važna? Odgovore na ova pitanja donosi dokumentarni film „Soba 126“, koji je od danas dostupan na YouTube kanalu Udruženja za borbu protiv srčanog udara „Moja druga šansa“.

Kroz autentične priče pacijenata koji su preživeli infarkt, njihovih porodica i lekara, film osvetljava ono što statistika ne može da pokaže – strah, neizvesnost, suočavanje sa sopstvenim navikama i odluku da se život nastavi drugačije.

Srbija spada među zemlje sa veoma visokim kardiovaskularnim rizikom u Evropi, a posledice su alarmantne.

Statistika u Srbiji Svake godine od bolesti srca i krvnih sudova umre oko 47.000 ljudi, odnosno oko 132 osobe dnevno. Dobra vest je da bi se većina ovih slučajeva mogla sprečiti ranim otkrivanjem faktora rizika i njihovom boljom kontrolom.

Film „Soba 126“ ne govori samo o bolesti, već i o podršci, prijateljstvu, porodici i ljudima koji ostaju uz nas kada je najteže Foto: Nina Glavac/pr4znina

Problem je što povišen LDL holesterol, visok krvni pritisak i povećan nivo glukoze u krvi najčešće ne izazivaju simptome, pa mnogi veruju da su zdravi sve dok se ne suoče sa ozbiljnim kardiovaskularnim događajem. Redovne preventivne kontrole i pravovremeno lečenje zato predstavljaju najvažnije saveznike u očuvanju zdravlja srca.

Podrška, porodica i važnost prevencije u filmu „Soba 126“

Film „Soba 126“ ne govori samo o bolesti, već i o podršci, prijateljstvu, porodici i ljudima koji ostaju uz nas kada je najteže.

Naziv filma simbolično upućuje na bolničku sobu u kojoj se mnogima promenio pogled na život i iz koje počinju pitanja koja često odlažemo – koliko brinemo o svom zdravlju i da li upozorenja koja nam telo šalje prepoznajemo na vreme.

U filmu učestvuju predstavnici Udruženja „Moja druga šansa“ Đura Žarković, Nenad Ćuk i Predrag Spalević, lekari doc. dr Milan Dobrić, prof. dr Svetlana Apostolović i prof. dr Dejan Spiroski, kao i muzičar Zvonimir Đukić – Đule Van Gogh. Režiju potpisuje AS Communications, produkciju JK Media, a film je realizovan u saradnji sa kompanijom Novartis.