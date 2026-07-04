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Neprekidno i nepomično sedenje u trajanju dužem od 30 minuta povezano je sa povećanim rizikom od razvoja raka, tvrdi studija. U isto vreme, dobra vest je činjenica da čak i lagana fizička aktivnost može značajno da smanji taj rizik i da nas zaštiti od bolesti, navode stručnjaci sa Univerziteta u Glazgovu.

Zamke neprekidnog sedenja

Naučnici su analizirali podatke više od 91.000 učesnika iz britanske baze podataka UK Biobank, koji su sedam dana nosili uređaje za praćenje fizičke aktivnosti. Zdravstveno stanje učesnika studije praćeno je u proseku 12 godina, a studija je objavljena u naučnom časopisu PLOS Medicine.

Rezultati su pokazali da neprekidna neaktivnost duža od 30 minuta povećava rizik od smrti zbog raka. Svaki dodatni sat nepomičnog sedenja tokom dana povećavao je rizik za 10 odsto.

Stručnjaci navode da bi ovaj rizik mogao da bude manji za 20 odsto kada bi ljudi veći deo vremena posvetili fizičkoj aktivnosti.

Rizik bi mogao da bude manji za 20 odsto kada bi ljudi veći deo vremena posvetili fizičkoj aktivnosti. Foto: Shutterstock

Dovoljna je i šetnja

Samo jedan sat lagane fizičke aktivnosti dnevno, poput sporog hodanja ili obavljanja kućnih poslova, bio je povezan sa 12 odsto manjim rizikom od smrti zbog raka.

Još izraženiji efekat uočen je kod intenzivnijeg vežbanja. Zamena pet minuta sedenja sa pet minuta intenzivne fizičke aktivnosti dovodi se u vezu sa 22 odsto manjim rizikom od smrti zbog raka.