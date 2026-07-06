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Stimulacija vagusnog nerva može dugotrajno da ublaži tešku depresiju otpornu na lečenje

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Novo veliko američko kliničko ispitivanje donosi ohrabrujuće rezultate za osobe koje boluju od teške depresije otporne na lečenje. Istraživanje pokazuje da stimulacija vagusnog nerva (VNS) može da obezbedi dugotrajno poboljšanje kod pacijenata kojima prethodno nije pomogao nijedan od standardnih tretmana.

U studiji RECOVER učestvovalo je 493 pacijenta iz SAD, a svi su prethodno imali najmanje četiri neuspešna pokušaja lečenja trenutne depresivne epizode. U proseku, svaki učesnik je pre uključivanja u studiju isprobao čak 13 različitih tretmana, dok su sa depresijom živeli u proseku 29 godina.

Električni impulsi koji menjaju tok lečenja

VNS terapija podrazumeva ugradnju malog uređaja, sličnog pejsmejkeru, koji preko elektrode povezane sa levim vagusnim nervom šalje blage električne impulse. Cilj je da se utiče na moždane centre povezane sa regulacijom raspoloženja.

Depresija je ozbiljan mentalni poremećaj koji utiče na raspoloženje, način razmišljanja i svakodnevno funkcionisanje, a može značajno narušiti kvalitet života Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da je nakon godinu dana oko 69 odsto pacijenata ostvarilo značajno poboljšanje na najmanje jednoj meri procene depresije. Još važnije, više od 80 odsto tih pacijenata zadržalo je ili dodatno poboljšalo rezultate nakon dve godine, uključujući simptome depresije, kvalitet života i svakodnevno funkcionisanje.

Kod pacijenata koji su u prvoj godini ostvarili najizraženiji odgovor na terapiju, odnosno smanjenje simptoma za najmanje 50 odsto, čak 92 odsto je i posle dve godine i dalje imalo značajnu korist.

Poboljšanje je moguće i posle dve godine

Posebno zanimljiv nalaz je da su se neki pacijenti poboljšali tek tokom druge godine lečenja. Oko trećina onih koji nisu reagovali nakon prvih 12 meseci pokazala je napredak nakon 24 meseca, što ukazuje da ovoj terapiji ponekad treba više vremena da ispolji puni efekat.

- Vidimo da ljudi postaju sve bolji i da ostaju bolji - rekao je glavni istraživač, psihijatar Čarls Konvej sa Univerziteta Vašington u Sent Luisu.

On ističe da je kod ovako teških oblika depresije i delimično poboljšanje od velikog značaja.

- Kod ove vrste hronične, invalidizirajuće bolesti, čak i delimičan odgovor na lečenje menja život. A uz stimulaciju vagusnog nerva vidimo da je korist trajna.

Vagusni nerv povezuje mozak sa vitalnim organima i utiče na rad više važnih telesnih funkcija Foto: Shutterstock

Jedan od rezultata koji je najviše iznenadio istraživače jeste da je svaki peti pacijent na kraju dvogodišnjeg praćenja praktično bio bez simptoma depresije.