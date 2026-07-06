Istraživanje je pokazalo i da odnos između alergija i raka zavisi od vrste tumora

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Poslednjih decenija naučnici pokušavaju da odgovore na pitanje da li alergije na neki način utiču na rizik od razvoja raka. Jedni smatraju da pojačana aktivnost imunog sistema kod osoba sa alergijama može pomoći organizmu da lakše prepozna i uništi ćelije raka, dok drugi upozoravaju da dugotrajna upala karakteristična za pojedine alergijske bolesti može imati suprotan efekat. Novo istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Reports pokazuje da odgovor nije jednostavan.

Istraživači su analizirali rezultate 28 kvalitetnih kohortnih studija sprovedenih od 1999. do 2024. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Švedskoj, Velikoj Britaniji, Danskoj, Finskoj, Australiji, Južnoj Koreji i na Tajvanu. U svim studijama alergijska bolest dijagnostikovana je pre pojave raka, što je omogućilo da se proceni da li postoji povezanost između ova dva stanja.

Analiza je pokazala da su osobe sa alergijskim bolestima imale oko sedam odsto veći ukupni rizik od razvoja raka u odnosu na osobe bez alergija. Iako je razlika bila statistički značajna, istraživači naglašavaju da je njen intenzitet mali i da se rezultati ne mogu jednako primeniti na sve vrste alergija i sve vrste malignih bolesti.

Astma donosi veći rizik

Kada su posebno analizirane različite alergijske bolesti, samo je astma bila povezana sa većim rizikom od razvoja raka, i to za oko 18 odsto. Kod atopijskog dermatitisa, polenske kijavice i drugih atopijskih bolesti takva povezanost nije potvrđena.

Astma je povezana sa većim rizikom od razvoja raka, i to za oko 18 odsto Foto: Shutterstock

Istraživanje je pokazalo i da odnos između alergija i raka zavisi od vrste tumora. Veća učestalost zabeležena je kod raka pluća, bubrega, testisa, štitaste žlezde i pojedinih hematoloških maligniteta, dok je kod raka debelog creva i raka materice uočena obrnuta povezanost, odnosno osobe sa alergijama ređe su obolevale od ovih karcinoma.

Autori ipak upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno. Analizirane studije razlikovale su se po populaciji, definiciji alergijskih bolesti i vrstama raka koje su pratile, a na rezultate su mogli da utiču i drugi faktori, poput težine astme ili primene kortikosteroidnih lekova.