Slušaj vest

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" prvi put u Srbiji i regionu istom pacijentu u jednoj operaciji uspešno su zamenjena su dva srčana zaliska - mitralni i aortni - endoskopskim putem, kroz mali rez uz pomoć specijalnih instrumenata i kamere. Ovu izuzetno složenu intervenciju, jednu od najzahtevnijih u oblasti endoskopske kardiohirurgije, izveo je 1. jula asistent dr Bogdan Okiljević sa timovima Instituta.

Reč je o zahvatu koji predstavlja značajan iskorak u domaćoj kardiohirurgiji, istakao je direktor Instituta, akademik prof. dr Milovan Bojić.

- Na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" uspešno smo izveli hirurški zahvat koji do sada nije rađen u našoj zemlji. U jednom operativnom aktu endoskopskim putem zamenjeni su aortni i mitralni zalistak kroz rez od svega četiri centimetra sa desne strane grudnog koša. Operacija je trajala četiri časa i izvedena je kod pacijenta starog 66 godina, koji se uspešno oporavlja. Ovu intervenciju prvi put u Srbiji i regionu izveo je dr Bogdan Okiljević - rekao je akademikprof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta.

Koliko ovakav pristup znači pacijentu najbolje potvrđuje iskustvo Kozice Hivza iz Brodareva, koji se već nekoliko dana posle operacije oseća dobro.

Institut "Dedinje" piše istoriju kardiohirurgije Foto: Privatna arhiva

- Prvi simptomi koje sam osetio bili su gušenje i otežano disanje pri svakom malo većem naporu. Čim bih se malo više fizički aktivirao, ostajao bih bez daha. Sada se osećam odlično, praktično od samog dana operacije nemam nikakve bolove, a oporavak teče veoma dobro. Neizmerno sam zahvalan dr Okiljeviću na maestralno izvedenom zahvatu, kao i celom medicinskom timu na stručnoj brizi i posvećenosti - kaže Hivzo.

Dr Bogdan Okiljević objasnio je da je kod pacijenta, kao posledica preležane reumatske groznice, bilo neophodno zameniti oba srčana zaliska.

- Zbog toga smo se odlučili da zahvat izvedemo endoskopskim putem, sa ciljem da smanjimo operativnu traumu, rizik od komplikacija i mogućnost krvarenja. Operacija je protekla uspešno, a pacijent se dobro oseća i iz dana u dan beleži sve bolji oporavak. Ukoliko oporavak nastavi ovim tokom, očekujemo da će za dan ili dva biti otpušten na kućno lečenje - poručio je dr Okiljević.