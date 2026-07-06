Više se ne gušim i nemam bolove: Pacijent kojem su na "Dedinju" u jednoj operaciji zamenjena dva srčana zaliska uspešno se oporavlja
Na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" prvi put u Srbiji i regionu istom pacijentu u jednoj operaciji uspešno su zamenjena su dva srčana zaliska - mitralni i aortni - endoskopskim putem, kroz mali rez uz pomoć specijalnih instrumenata i kamere. Ovu izuzetno složenu intervenciju, jednu od najzahtevnijih u oblasti endoskopske kardiohirurgije, izveo je 1. jula asistent dr Bogdan Okiljević sa timovima Instituta.
Reč je o zahvatu koji predstavlja značajan iskorak u domaćoj kardiohirurgiji, istakao je direktor Instituta, akademik prof. dr Milovan Bojić.
- Na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" uspešno smo izveli hirurški zahvat koji do sada nije rađen u našoj zemlji. U jednom operativnom aktu endoskopskim putem zamenjeni su aortni i mitralni zalistak kroz rez od svega četiri centimetra sa desne strane grudnog koša. Operacija je trajala četiri časa i izvedena je kod pacijenta starog 66 godina, koji se uspešno oporavlja. Ovu intervenciju prvi put u Srbiji i regionu izveo je dr Bogdan Okiljević - rekao je akademikprof. dr Milovan Bojić, direktor Instituta.
Koliko ovakav pristup znači pacijentu najbolje potvrđuje iskustvo Kozice Hivza iz Brodareva, koji se već nekoliko dana posle operacije oseća dobro.
- Prvi simptomi koje sam osetio bili su gušenje i otežano disanje pri svakom malo većem naporu. Čim bih se malo više fizički aktivirao, ostajao bih bez daha. Sada se osećam odlično, praktično od samog dana operacije nemam nikakve bolove, a oporavak teče veoma dobro. Neizmerno sam zahvalan dr Okiljeviću na maestralno izvedenom zahvatu, kao i celom medicinskom timu na stručnoj brizi i posvećenosti - kaže Hivzo.
Dr Bogdan Okiljević objasnio je da je kod pacijenta, kao posledica preležane reumatske groznice, bilo neophodno zameniti oba srčana zaliska.
- Zbog toga smo se odlučili da zahvat izvedemo endoskopskim putem, sa ciljem da smanjimo operativnu traumu, rizik od komplikacija i mogućnost krvarenja. Operacija je protekla uspešno, a pacijent se dobro oseća i iz dana u dan beleži sve bolji oporavak. Ukoliko oporavak nastavi ovim tokom, očekujemo da će za dan ili dva biti otpušten na kućno lečenje - poručio je dr Okiljević.
Institut "Dedinje", pionir endoskopske kardiohirurgije u Srbiji i regionu, ovim poduhvatom još jednom je potvrdio da prati i primenjuje najsavremenije metode u lečenju srčanih oboljenja.
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