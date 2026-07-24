Najveći porast neplodnosti očekuje se među ženama starosti od 35 do 39 godina

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Neplodnost je sve veći zdravstveni problem savremenog sveta. Broj žena koje se suočavaju sa neplodnošću mogao bi da dostigne gotovo 80 miliona do 2036. godine, što je 50 odsto više u odnosu na 2023. godinu. Odlaganje majčinstva jedan je od glavnih razloga sve izraženije neplodnosti. Najveći rizik očekuje se kod žena starijih od 35 godina, navodi nova studija objavljena u uglednom medicinskom časopisuThe Lancet.

Prema procenama istraživača, najveći porast očekuje se među ženama starosti od 35 do 39 godina. U 2023. godini, u starosnoj grupi od 35 do 49 godina, bilo je oko 53,6 miliona žena sa problemima neplodnosti. Za deset godina ovaj broj mogao bi da poraste na gotovo 80 miliona.

Zašto posle 35. godine opada plodnost?

Naučnici objašnjavaju da se sa godinama prirodno smanjuju rezerva i kvalitet jajnih ćelija. Zbog toga opada mogućnost začeća, povećava se rizik od spontanog pobačaja i smanjuje uspešnost metoda potpomognute oplodnje.

Sa starenjem stanovništva i odlaganjem roditeljstva zbog školovanja, karijere ili ekonomskih razloga, neplodnost postaje sve značajniji javnozdravstveni problem, upozorava studija.

Najveći problem je u razvijenim zemljama

Kineski istraživači analizirali su podatke studije Global Burden of Disease 2023 koja obuhvata 204 zemlje i regiona u periodu od 1990. do 2023. godine.

Rezultati pokazuju da je neplodnosti najizraženija u razvijenijim zemljama, ali da postaje sve veći problem i u državama sa srednjim prihodima.

Stručnjaci navode da se danas kasnije stupa u brak i odlučuje na roditeljstvo. U isto vreme sve više žena u kasnim tridesetim i četrdesetim godinama života pokušava da dobije decu. Zahvaljujući većoj informisanosti, sve više parova traži pomoć zbog problema sa plodnošću. Međutim, u mnogim zemljama lečenje je i dalje skupo ili teško dostupno.

Povećanja dostupnost vantelesne oplodnje nije dovoljna da bi se zaustavio rast neplodnosti. Foto: Shutterstock

Potpomognuta oplodnja nije jedino rešenje

Biolog i stručnjak za plodnost Rosio Nunjez Kalonge, koja nije učestvovala u istraživanju, smatra da bolja dostupnost vantelesne oplodnje nije dovoljna da bi se zaustavio rast neplodnosti.

Prema njenim rečima, neophodno je raditi i na rešavanju društvenih problema koji dovode do odlaganja roditeljstva, poput otežanog usklađivanja poslovnog i porodičnog života, finansijske nesigurnosti i nedovoljne institucionalne podrške mladim porodicama.

Neplodnost pogađa i muškarce

Iako se često govori o ženskoj neplodnosti, stručnjaci podsećaju da je reč o problemu koji podjednako može da se odnosi i na muškarce.