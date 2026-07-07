Nova studija pokazuje da šizofrenija i bipolarni poremećaj dele čak 70 odsto genetske osnove, što bi moglo da promeni način na koji se ovi poremećaji dijagnostikuju i leče

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Nova istraživanja pokazuju da čak i veoma različiti psihijatrijski poremećaji mogu imati iznenađujuće slične genetske korene, što bi u budućnosti moglo da promeni način na koji se dijagnostikuju i leče.

U najvećoj studiji te vrste, objavljenoj u časopisu Nature, naučnici su analizirali DNK više od milion ljudi sa najmanje jednim od 14 psihijatrijskih poremećaja i uporedili ih sa pet miliona osoba bez dijagnoze.

Otkrili su da većinu genetskog rizika za svih 14 poremećaja objašnjava svega pet osnovnih genetskih obrazaca.

- Genetski, videli smo da su ovi poremećaji mnogo sličniji nego što su različiti - rekao je jedan od autora studije, Endru Grocinger, vanredni profesor psihologije i neuronauke na Univerzitetu Kolorado u Boulderu.

U najvećoj studiji do sada, naučnici su analizirali DNK više od milion ljudi i otkrili pet glavnih genetskih obrazaca koji povezuju 14 psihijatrijskih poremećaja Foto: Shutterstock

Jedni geni povezani sa više različitih poremećaja

Prema rezultatima istraživanja, poremećaji sa kompulzivnim karakteristikama, poput anoreksije, Turetovog sindroma i opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP), dele isti genetski klaster. Depresija, anksioznost i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) čine drugu grupu, dok poremećaji povezani sa upotrebom psihoaktivnih supstanci čine treću.

Autizam i poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD) svrstani su u četvrtu grupu, što može objasniti zašto se ova stanja često javljaju zajedno ili imaju slične simptome.

Najznačajnije otkriće studije odnosi se na šizofreniju i bipolarni poremećaj. Naučnici su utvrdili da čak 70 odsto genetskog signala povezanog sa šizofrenijom deli iste genetske karakteristike sa bipolarnim poremećajem, što otvara pitanje da li bi ova dva stanja u budućnosti trebalo posmatrati kao potpuno odvojene dijagnoze.

- Trenutno psihijatrijske poremećaje dijagnostikujemo uglavnom na osnovu simptoma koje vidimo kod pacijenata, a mnogi ljudi istovremeno ispunjavaju kriterijume za više dijagnoza. To otežava lečenje i može biti obeshrabrujuće za pacijente rekao je Grocinger.

Genetika otvara novi put ka lečenju više poremećaja

Nova studija nadovezuje se na istraživanje iz 2019. godine, u kojem je identifikovano 109 gena povezanih sa osam različitih psihijatrijskih poremećaja. U novijem radu naučnici su analizirali skoro 18.000 genetskih varijacija kako bi utvrdili na koji način utiču na razvoj moždanih ćelija.

Posebnu pažnju privukle su takozvane pleiotropne genetske varijante – geni koji mogu istovremeno uticati na razvoj više različitih poremećaja Foto: Shutterstock

Posebnu pažnju privukle su takozvane pleiotropne genetske varijante – geni koji mogu istovremeno uticati na razvoj više različitih poremećaja. Istraživači smatraju da upravo one mogu objasniti zašto iste genetske promene povećavaju rizik za više psihijatrijskih stanja.

- Ako uspemo da razumemo zajedničku genetsku osnovu ovih poremećaja, mogli bismo da razvijemo terapije koje istovremeno deluju na više psihijatrijskih bolesti, umesto da svaku lečimo zasebno - istakao je genetičar Hjedžung Von sa Univerziteta Severne Karoline.