Među ispitanicima koji su redovno unosili jogurt ili koristili probiotike i prebiotike bilo je gotovo upola manje osoba sa rakom debelog creva

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Redovno unošenje jogurta, probiotika i prebiotika mogla bi da bude povezana sa manjim rizikom od raka debelog creva, pokazuje veliko američko istraživanje. Iako rezultati ne dokazuju da ove namirnice sprečavaju bolest, naučnici smatraju da očuvanje zdrave crevne mikrobiote može imati važnu ulogu u prevenciji jednog od najčešćih malignih tumora.

Rak debelog creva jedan je od vodećih uzroka obolevanja i umiranja od malignih bolesti u svetu. Poznato je da na njegov nastanak utiču genetika, način života i ishrana. Dok se prekomeran unos prerađenog i crvenog mesa dovodi u vezu sa većim rizikom, ishrana bogata vlaknima smatra se zaštitnim faktorom.

Novo istraživanje, objavljeno u časopisu Nutrition & Diabetes, pokazuje da bi još jedan saveznik zdravlja creva mogli da budu jogurt, probiotici i prebiotici.

Naučnici su analizirali podatke više od 9.400 odraslih Amerikanaca starijih od 50 godina prikupljene u okviru nacionalnog zdravstvenog istraživanja. Među ispitanicima koji su redovno unosili jogurt ili koristili probiotike i prebiotike bilo je gotovo upola manje osoba sa rakom debelog creva nego među onima koji ih nisu koristili. I nakon što su uzeli u obzir godine, telesnu masu, pušenje, unos vlakana, dijabetes i druge faktore rizika, istraživači su utvrdili da je verovatnoća za ovu bolest bila između 50 i 53 odsto manja.

Kako jogurt i probiotici štite creva?

Objašnjenje bi moglo da se krije u uticaju ovih namirnica na crevnu mikrobiotu. Jogurt sadrži korisne bakterije poput laktobacila i bifidobakterija, koje mogu da smanje upalu i doprinesu zdravlju creva. Probiotici su živi mikroorganizmi koji povoljno deluju na organizam, dok su prebiotici vrsta biljnih vlakana koja služe kao hrana dobrim bakterijama u crevima. Ima ih u namirnicama kao što su banana, crni i beli luk, luk i druge biljke bogate vlaknima.

Probiotici su žive, 'dobre' bakterije koje podržavaju zdrave mikroorganizme koji već postoje u vašim crevima Foto: Shutterstock

Ipak, autori naglašavaju da rezultati ne znače da jogurt ili probiotski preparati sami po sebi sprečavaju rak debelog creva. Reč je o opservacionom istraživanju koje pokazuje povezanost, ali ne može da dokaže uzročno-posledičnu vezu. Osim toga, nije bilo podataka o tome koje su vrste probiotika ispitanici koristili, u kojim dozama i koliko dugo.