Besplani pregledi u Valjevskoj Kamenici: Proverite šećer, holesterol, trigliceride, uradite EKG
Zdravstveni centar Valjevo nastavlja preventivne aktivnosti u nedelju, 12. jula 2026. godine, u ambulanti u Valjevskoj Kamenici, od 9 do 13 časova. Besplatni pregledi biće organizovani za sve građane, bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje. Akcenat prevencije biće na kardiovaskularnim bolestima. Preglede će obavljati medicinski timovi koje čine medicinski tehničari, lekari opšte medicine i specijalisti interne medicine.
Po potrebi i internistički pregled
Osim merenja nivoa glukoze u krvi, holesterola i triglicerida, građanima će biti obavljen pregled srca i pluća stetoskopom, EKG, a po potrebi i internistički pregled. U prvoj nedelji jula preventivni pregledi organizovani su za meštane Poćute i okoline, gde je zabeleženo veliko interesovanje, saopštio je Zdravstveni centar Valjevo.
Potvrdite dobro zdravlje ili na vreme sprečite bolest
Bez obzira na opšte zdravstveno stanje, besplatni preventivni kardiovaskularni pregledi predstavljaju priliku da proverite svoje zdravlje i na vreme otklonite sumnju na neko oboljenje, ističu stručnjaci.
Sve do septembra, svake nedelje biće organizovani besplatni preventivni kardiovaskularni pregledi u gradskim, prigradskim i seoskim ambulantama, prema rasporedu sa kojim će građani biti blagovremeno upoznati.
Izvor: zcvaljevo.rs/ zdravlje.kurir.rs
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