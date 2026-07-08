I za one koji nemaju zdravstveno osiguranje

I za one koji nemaju zdravstveno osiguranje

Često ljudi ne primećuju da im je kondicija pala ili da stalno ustaju noću, sve dok to ne postane ozbiljan problem. Sistematski pregled ih upozorava pre nego što se ti problemi razviju u bolest

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Zdravstveni centar Valjevo nastavlja preventivne aktivnosti u nedelju, 12. jula 2026. godine, u ambulanti u Valjevskoj Kamenici, od 9 do 13 časova. Besplatni pregledi biće organizovani za sve građane, bez obzira na to da li imaju zdravstveno osiguranje. Akcenat prevencije biće na kardiovaskularnim bolestima. Preglede će obavljati medicinski timovi koje čine medicinski tehničari, lekari opšte medicine i specijalisti interne medicine.

Po potrebi i internistički pregled

Osim merenja nivoa glukoze u krvi, holesterola i triglicerida, građanima će biti obavljen pregled srca i pluća stetoskopom, EKG, a po potrebi i internistički pregled. U prvoj nedelji jula preventivni pregledi organizovani su za meštane Poćute i okoline, gde je zabeleženo veliko interesovanje, saopštio je Zdravstveni centar Valjevo.

Osim merenja nivoa glukoze u krvi, holesterola i triglicerida, građanima će biti obavljen pregled srca i pluća Foto: Shutterstock

Potvrdite dobro zdravlje ili na vreme sprečite bolest

Bez obzira na opšte zdravstveno stanje, besplatni preventivni kardiovaskularni pregledi predstavljaju priliku da proverite svoje zdravlje i na vreme otklonite sumnju na neko oboljenje, ističu stručnjaci.