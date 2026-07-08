Ruska vakcina protiv raka sve bliža Srbiji: Šta još deli naše pacijente od ove terapije?
U Moskvi je danas održan sastanak delegacija Srbije i Ruske Federacije, koje su predvodili ministar zdravlja Rusije Mihail Muraško i ministar u Vladi Srbije i kopredsedavajući Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju dr Nenad Popović.
Srpska delegacija boravi u dvodnevnoj poseti Moskvi kako bi se upoznala sa najnovijim dostignućima ruskog zdravstva, posebno u razvoju i primeni personalizovanih mRNK vakcina za lečenje obolelih od raka. Tokom posete planirani su razgovori sa vodećim ruskim zdravstvenim institucijama i stručnjacima, kao i upoznavanje sa celokupnim postupkom - od dijagnostike i genetičke analize tumora do izrade, primene i praćenja efekata personalizovanih mRNK vakcina.
Rusku delegaciju, uz ministra Muraška, činili su njegovi zamenici, vodeći ruski onkolog akademik prof. dr Andrej Kaprin, generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju i direktor Moskovskog onkološkog instituta „P. A. Gercen“, akademik prof. dr Denis Logunov, direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“, kao i direktori ključnih departmana Ministarstva zdravlja Rusije.
U srpskoj delegaciji, pored ministra Popovića, nalaze se pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić, savetnica predsednika Srbije za socijalna i zdravstvena pitanja prof. dr Verica Lazić, direktorka Instituta „Torlak“ Ivana Marinković, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ prof. dr Verica Jovanović i predstavnici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Sporazumi koji otvaraju put do terapije
Posle sastanka Popović je izjavio da je Rusija 2025. godine prva u svetu odobrila kliničku primenu terapijske personalizovane mRNK vakcine „NEOONKOVAK“, ocenivši da je to veliki iskorak u lečenju najtežih malignih bolesti.
- Srbija je sa ruskim partnerima već započela konkretne korake kako bi i naši pacijenti dobili pristup ovoj terapiji. Trenutno se radi na uspostavljanju institucionalnog okvira saradnje, a formirana je i zajednička radna grupa koja će pripremiti i potpisati neophodne sporazume - naveo je Popović.
Popović je istakao da bi time pacijentima iz Srbije bio omogućen pristup najsavremenijim ruskim terapijama, uključujući i personalizovanu mRNK vakcinu protiv raka. Dodao je da se ona izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno, na osnovu genetičkih karakteristika tumora, uz primenu veštačke inteligencije i složenih matematičkih modela. Proces obuhvata detaljnu dijagnostiku, analizu tumorskog tkiva i identifikaciju mutacija, nakon čega se izrađuje vakcina koja podstiče imuni sistem da prepozna i uništi ćelije raka.
Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u lečenju raka kože, a očekuje se da postane jedna od najperspektivnijih onkoloških terapija.
Tokom posete srpski stručnjaci obići će Moskovski onkološki institut „P. A. Gercen“, gde se leče prvi pacijenti koji primaju ovu vakcinu, kao i Nacionalni istraživački centar „N. F. Gamaleja“, gde će im biti predstavljena najnovija dostignuća u razvoju savremenih mRNK terapija za lečenje raka.