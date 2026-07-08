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U Moskvi je danas održan sastanak delegacija Srbije i Ruske Federacije, koje su predvodili ministar zdravlja Rusije Mihail Muraško i ministar u Vladi Srbije i kopredsedavajući Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju dr Nenad Popović.

Srpska delegacija boravi u dvodnevnoj poseti Moskvi kako bi se upoznala sa najnovijim dostignućima ruskog zdravstva, posebno u razvoju i primeni personalizovanih mRNK vakcina za lečenje obolelih od raka. Tokom posete planirani su razgovori sa vodećim ruskim zdravstvenim institucijama i stručnjacima, kao i upoznavanje sa celokupnim postupkom - od dijagnostike i genetičke analize tumora do izrade, primene i praćenja efekata personalizovanih mRNK vakcina.

Rusku delegaciju, uz ministra Muraška, činili su njegovi zamenici, vodeći ruski onkolog akademik prof. dr Andrej Kaprin, generalni direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju i direktor Moskovskog onkološkog instituta „P. A. Gercen“, akademik prof. dr Denis Logunov, direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju „N. F. Gamaleja“, kao i direktori ključnih departmana Ministarstva zdravlja Rusije.

U srpskoj delegaciji, pored ministra Popovića, nalaze se pomoćnik ministra zdravlja prof. dr Nebojša Tasić, savetnica predsednika Srbije za socijalna i zdravstvena pitanja prof. dr Verica Lazić, direktorka Instituta „Torlak“ Ivana Marinković, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ prof. dr Verica Jovanović i predstavnici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Vakcina je najveću efikasnost pokazala kod određenih vrsta malignih oboljenja, najviše u slučajevima raka kože i raka pluća Foto: Shutterstock

Sporazumi koji otvaraju put do terapije

Posle sastanka Popović je izjavio da je Rusija 2025. godine prva u svetu odobrila kliničku primenu terapijske personalizovane mRNK vakcine „NEOONKOVAK“, ocenivši da je to veliki iskorak u lečenju najtežih malignih bolesti.

- Srbija je sa ruskim partnerima već započela konkretne korake kako bi i naši pacijenti dobili pristup ovoj terapiji. Trenutno se radi na uspostavljanju institucionalnog okvira saradnje, a formirana je i zajednička radna grupa koja će pripremiti i potpisati neophodne sporazume - naveo je Popović.

Popović je istakao da bi time pacijentima iz Srbije bio omogućen pristup najsavremenijim ruskim terapijama, uključujući i personalizovanu mRNK vakcinu protiv raka. Dodao je da se ona izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno, na osnovu genetičkih karakteristika tumora, uz primenu veštačke inteligencije i složenih matematičkih modela. Proces obuhvata detaljnu dijagnostiku, analizu tumorskog tkiva i identifikaciju mutacija, nakon čega se izrađuje vakcina koja podstiče imuni sistem da prepozna i uništi ćelije raka.

Prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina je pokazala skoro stoprocentnu efikasnost u lečenju raka kože, a očekuje se da postane jedna od najperspektivnijih onkoloških terapija.