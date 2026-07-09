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Nekoliko nedelja nakon što je u Beogradu prvi put u Srbiji i regionu trinaestogodišnjem dečaku iz Sarajeva ugrađeno totalnoveštačko srce, kao privremeno rešenje do transplantacije, Ministarstvo zdravlja najavilo je osnivanje Republičkog centra za lečenje srčane slabosti kod dece i primenu mehaničke potpore cirkulaciji u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“. U njemu bi trebalo da se zbrinjavaju najteže oboleli mali pacijenti iz Srbije i regiona.

Na sastanku sa ministrom zdravlja dr Zlatiborom Lončarom potvrđena je i podržana potreba da se u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“ osnuje Republički centar za lečenje srčane slabosti kod dece i primenu mehaničke potpore cirkulaciji (ECMO/VAD/TAH).

Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, centar će biti namenjen zbrinjavanju dece sa najtežim oblicima srčane slabosti kojima su, uz intenzivno lečenje, potrebne najsavremenije metode mehaničke potpore cirkulaciji. U njemu će se lečiti pacijenti iz Srbije, ali i regiona.

Mehanička potpora cirkulaciji koristi se kod pacijenata čije srce više ne može dovoljno efikasno da pumpa krv. U zavisnosti od stanja deteta, to može da podrazumeva primenu ECMO sistema, koji privremeno preuzima funkciju srca i pluća, ventrikularnih pumpi koje pomažu rad oslabljenog srca ili totalnog veštačkog srca, koje u potpunosti preuzima njegovu funkciju do oporavka ili transplantacije.