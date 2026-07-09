Kako podržati decu da odrastaju u svetu koji se menja brže nego ikada? Na koji način obrazovanje, porodica i zajednica mogu zajedno da razvijaju otpornost, radoznalost i emocionalnu sigurnost kod dece? Upravo su ova pitanja bila u središtu dvodnevnog samita „Nova vizija detinjstva“, koji je u organizaciji Kompas – centra u prirodi održan 6. i 7. jula u Beogradu.



Tokom dva dana programa više od 60 stručnjaka iz oblasti ranog razvoja, obrazovanja i mentalnog zdravlja, zajedno sa vaspitačima, učiteljima, psiholozima, pedagozima, direktorima predškolskih ustanova i roditeljima, razmenjivalo je iskustva i primere dobre prakse, sa zajedničkom idejom da se otvori novi dijalog o tome kako danas izgleda kvalitetno detinjstvo i kako ga možemo unaprediti.



Kroz predavanja, panel diskusije i interaktivne radionice učesnici su razgovarali o ulozi porodice kao prvog razvojnog okruženja, značaju prirode, igre i iskustvenog učenja, emocionalnom zdravlju dece, razvoju otpornosti i stvaranju zajednica koje podstiču zdrav razvoj svakog deteta. Poseban akcenat stavljen je na potrebu da se obrazovni sistem prilagodi savremenim izazovima, ali bez gubitka onih vrednosti koje čine osnovu zdravog odrastanja – bliskosti, igre, istraživanja i boravka u prirodi.



Posebnu pažnju učesnika privuklo je predavanje i stručni trening Patricie Darby, direktorke vrtića u prirodi pri Schlitz Audubon Nature Center iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je predstavila iskustva jednog od najrazvijenijih sistema obrazovanja u prirodi.



- Bez obzira na to u kojoj zemlji živimo, potrebe dece su iznenađujuće slične. Potrebni su im vreme, poverenje, sloboda da istražuju i odrasli koji će ih pažljivo slušati. Priroda nije luksuz niti dodatna aktivnost – ona je jedno od najvažnijih razvojnih okruženja koje detetu pomaže da razvije samostalnost, kreativnost, otpornost i osećaj pripadnosti svetu oko sebe. Zato verujem da budućnost obrazovanja nije u tome da decu udaljavamo od prirode, već da je vratimo u svakodnevno učenje - izjavila je Patricia Darby.