Slušaj vest

U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) prvi put je uspešno izvedena radiofrekventna ablacija (RFA) benignih čvorova štitaste žlezde, čime je napravljen značajan iskorak u razvoju savremene minimalno invazivne medicine u zemlji.

Proceduru su izveli dr sci. med. Tamara Tapušković, specijalista radiologije, i prof. dr Luiđi Solbijati, jedan od pionira interventne radiologije i svetski priznati stručnjak u oblasti termalnih ablacionih metoda, koji je prvi u svetu izveo ablacionu metodu primenom etanola.

Radiofrekventna ablacija predstavlja savremenu, minimalno invazivnu proceduru kojom se, uz pomoć ultrazvučnog navođenja i toplote nastale delovanjem radiofrekventne energije, ciljano uništava tkivo benignog čvora štitaste žlezde. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, bez hirurškog reza i potrebe za opštom anestezijom, a pacijenti se nakon kratkog oporavka vraćaju svakodnevnim aktivnostima.

Nova šansa za pacijente sa čvorovima štitaste žlezde

Ova metoda namenjena je prvenstveno pacijentima sa simptomatskim benignim čvorovima koji izazivaju osećaj pritiska u vratu, otežano gutanje, estetske smetnje ili postepeno povećanje zapremine čvora. U velikom broju slučajeva omogućava izbegavanje hirurškog lečenja, očuvanje funkcije štitaste žlezde i značajno smanjenje rizika od komplikacija koje mogu pratiti operativni zahvat.

žena u žutoj majice se drži za grlo u predelu štitne žlezde, model štine žlezde pored
Čvorovi na štitastoj žlezdi su najčešće benigne promene, ali je važno pratiti njihov rast i karakteristike Foto: Shutterstock

Uvođenjem radiofrekventne ablacije KCCG postaje deo savremenih evropskih centara koji pacijentima nude najnovije minimalno invazivne terapijske procedure.

Uspešno izvođenje prve procedure rezultat je višemesečne pripreme, edukacije medicinskog osoblja i nabavke specijalizovane opreme. Posebnu vrednost predstavlja saradnja sa profesorom Luiđijem Solbijatijem, čije dugogodišnje iskustvo i doprinos razvoju interventne radiologije predstavljaju značajan podsticaj za dalje unapređenje ove oblasti u Crnoj Gori.

Profesor Solbijati održao je i predavanje na temu „Umetnost i trendovi termalne ablacije“, kao i praktičnu („hands on“) radionicu tokom koje su zainteresovani lekari imali priliku da isprobaju izvođenje ove metode na modelu.

U narednom periodu planirano je kontinuirano izvođenje radiofrekventne ablacije u KCCG, čime će pacijentima biti omogućena dostupnost ove savremene metode lečenja u okviru nacionalnog zdravstvenog sistema, uz dalje unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Izvor: Kccg.me/zdravlje.Kurir.rs

Kada su čvorići na štitnoj žlezdi znak za uzbunu? Endokrinolog otkriva 7 simptoma koji zahtevaju hitnu reakciju

Ne propustiteBolestiLek za štitnu žlezdu najbolje deluje kada se pije na ovaj način: Poboljšanje ne očekujte odmah, kaže farmaceut
umorna žena na poslu/štitna žlezda
ZdravljeDa li pijenje više vode pomaže da smršate? Endokrinolog objašnjava šta je istina
žena s viškom kilograma gleda bez motivcije u tegove za vežbanje
Saveti stručnjakaSve više dece prima hormone štitaste žlezde: Stručnjak upozorava da ne postoji lek prilagođen najmlađima
Jovana Mihajlov/devojčica na pregledu štitne žlezda
Saveti stručnjakaJod nije jedini važan: Prof. dr Žarković otkriva koja tri minerala čuvaju zdravlje štitaste žlezde
Štitna žlezda dr Miloš Žarković