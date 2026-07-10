Nova metoda lečenja štitaste žlezde u Crnoj Gori: Prvi put izvedena radiofrekventna ablacija
U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) prvi put je uspešno izvedena radiofrekventna ablacija (RFA) benignih čvorova štitaste žlezde, čime je napravljen značajan iskorak u razvoju savremene minimalno invazivne medicine u zemlji.
Proceduru su izveli dr sci. med. Tamara Tapušković, specijalista radiologije, i prof. dr Luiđi Solbijati, jedan od pionira interventne radiologije i svetski priznati stručnjak u oblasti termalnih ablacionih metoda, koji je prvi u svetu izveo ablacionu metodu primenom etanola.
Radiofrekventna ablacija predstavlja savremenu, minimalno invazivnu proceduru kojom se, uz pomoć ultrazvučnog navođenja i toplote nastale delovanjem radiofrekventne energije, ciljano uništava tkivo benignog čvora štitaste žlezde. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, bez hirurškog reza i potrebe za opštom anestezijom, a pacijenti se nakon kratkog oporavka vraćaju svakodnevnim aktivnostima.
Nova šansa za pacijente sa čvorovima štitaste žlezde
Ova metoda namenjena je prvenstveno pacijentima sa simptomatskim benignim čvorovima koji izazivaju osećaj pritiska u vratu, otežano gutanje, estetske smetnje ili postepeno povećanje zapremine čvora. U velikom broju slučajeva omogućava izbegavanje hirurškog lečenja, očuvanje funkcije štitaste žlezde i značajno smanjenje rizika od komplikacija koje mogu pratiti operativni zahvat.
Uvođenjem radiofrekventne ablacije KCCG postaje deo savremenih evropskih centara koji pacijentima nude najnovije minimalno invazivne terapijske procedure.
Uspešno izvođenje prve procedure rezultat je višemesečne pripreme, edukacije medicinskog osoblja i nabavke specijalizovane opreme. Posebnu vrednost predstavlja saradnja sa profesorom Luiđijem Solbijatijem, čije dugogodišnje iskustvo i doprinos razvoju interventne radiologije predstavljaju značajan podsticaj za dalje unapređenje ove oblasti u Crnoj Gori.
Profesor Solbijati održao je i predavanje na temu „Umetnost i trendovi termalne ablacije“, kao i praktičnu („hands on“) radionicu tokom koje su zainteresovani lekari imali priliku da isprobaju izvođenje ove metode na modelu.
U narednom periodu planirano je kontinuirano izvođenje radiofrekventne ablacije u KCCG, čime će pacijentima biti omogućena dostupnost ove savremene metode lečenja u okviru nacionalnog zdravstvenog sistema, uz dalje unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.
Izvor: Kccg.me/zdravlje.Kurir.rs
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