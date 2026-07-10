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Štitasta žlezda može imati benigne čvorove koji, kada izazivaju tegobe, mogu biti lečeni savremenom minimalno invazivnom metodom

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U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) prvi put je uspešno izvedena radiofrekventna ablacija (RFA) benignih čvorova štitaste žlezde, čime je napravljen značajan iskorak u razvoju savremene minimalno invazivne medicine u zemlji.

Proceduru su izveli dr sci. med. Tamara Tapušković, specijalista radiologije, i prof. dr Luiđi Solbijati, jedan od pionira interventne radiologije i svetski priznati stručnjak u oblasti termalnih ablacionih metoda, koji je prvi u svetu izveo ablacionu metodu primenom etanola.

Radiofrekventna ablacija predstavlja savremenu, minimalno invazivnu proceduru kojom se, uz pomoć ultrazvučnog navođenja i toplote nastale delovanjem radiofrekventne energije, ciljano uništava tkivo benignog čvora štitaste žlezde. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji, bez hirurškog reza i potrebe za opštom anestezijom, a pacijenti se nakon kratkog oporavka vraćaju svakodnevnim aktivnostima.

Nova šansa za pacijente sa čvorovima štitaste žlezde

Ova metoda namenjena je prvenstveno pacijentima sa simptomatskim benignim čvorovima koji izazivaju osećaj pritiska u vratu, otežano gutanje, estetske smetnje ili postepeno povećanje zapremine čvora. U velikom broju slučajeva omogućava izbegavanje hirurškog lečenja, očuvanje funkcije štitaste žlezde i značajno smanjenje rizika od komplikacija koje mogu pratiti operativni zahvat.

Čvorovi na štitastoj žlezdi su najčešće benigne promene, ali je važno pratiti njihov rast i karakteristike Foto: Shutterstock

Uvođenjem radiofrekventne ablacije KCCG postaje deo savremenih evropskih centara koji pacijentima nude najnovije minimalno invazivne terapijske procedure.

Uspešno izvođenje prve procedure rezultat je višemesečne pripreme, edukacije medicinskog osoblja i nabavke specijalizovane opreme. Posebnu vrednost predstavlja saradnja sa profesorom Luiđijem Solbijatijem, čije dugogodišnje iskustvo i doprinos razvoju interventne radiologije predstavljaju značajan podsticaj za dalje unapređenje ove oblasti u Crnoj Gori.

Profesor Solbijati održao je i predavanje na temu „Umetnost i trendovi termalne ablacije“, kao i praktičnu („hands on“) radionicu tokom koje su zainteresovani lekari imali priliku da isprobaju izvođenje ove metode na modelu.