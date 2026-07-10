Transplantacija pluća pokazuje potencijal da produži život pažljivo odabranim pacijentima sa rakom pluća u četvrtom stadijumu

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Transplantacija pluća može produžiti život nekim pacijentima sa rakom pluća u četvrtom stadijumu, pokazuje studija objavljena u časopisu JAMA. Studija navodi da transplantacija pluća može da predstavlja novu mogućnost lečenja za pažljivo odabrane pacijente sa uznapredovalim rakom pluća, ipak je potrebno još istraživanja kako bi se utvrdilo kod kojih pacijenata je ovaj način lečenja najkorisniji.

100 odsto preživljavanje

Istraživači i lekari iz zdravstvenog sistemaNorthwestern Medicine iz Čikaga analizirali su u periodu od septembra 2021. do juna 2025. godine podatke 404 odrasla pacijenta sa završnim stadijumom bolesti, uključujući 98 pacijenata sa rakom pluća u četvrtom stadijumu. Cilj istraživanja bio je da se procene ishodi povezani sa transplantacijom pluća.

Od 98 pacijenata sa rakom pluća u četvrtom stadijumu, njih 17 je dobilo transplantaciju pluća, dok je 81 pacijent lečen samo medicinskom terapijom zbog logističkih, finansijskih ili geografskih razloga. Nakon završetka perioda praćenja, svih 17 pacijenata koji su dobili transplantaciju bilo je živo, dok je među sličnim pacijentima koji su primali samo medicinsku terapiju preživelo manje od polovine bolesnika.

Rak pluća u IV stadijumu obično se proširio izvan pluća, ali pacijenti koji su učestvovali u studiji pripadali su podgrupi kod koje je rak ostao ograničen na oba plućna krila, iako je bolest napredovala do respiratorne insuficijencije, naveli su istraživači.

Pacijenti sa rakom pluća u četvrtom stadijumu koji su dobili transplantaciju pluća imali su stopu jednogodišnjeg preživljavanja nakon transplantacije od 100 odsto, dok je jednogodišnje preživljavanje kod pacijenata koji nisu dobili transplantaciju iznosilo 41 odsto.

Pacijenti sa rakom pluća u četvrtom stadijumu koji su dobili transplantaciju pluća imali su stopu jednogodišnjeg preživljavanja nakon transplantacije od 100 odsto Foto: Shutterstock

Terapija za odabranu grupu pacijenata

Pacijenti bez raka koji su dobili transplantaciju pluća zbog nekih drugih bolesti pluća imali su stopu jednogodišnjeg preživljavanja nakon transplantacije od 88 odsto.

- Ova studija menja perspektivu lečenja za veoma pažljivo odabranu grupu pacijenata kod kojih je ranije, kako smo mislili, potpuno izlečenje bilo nemoguće - izjavio je vođa studije dr Ankit Bharat iz ustanove Northwestern Medicine u Čikagu.

Kod kojih pacijenata sa rakom pluća je moguća transplantacija?

Stopa jednogodišnjeg preživljavanja od 100 odsto među pacijentima sa rakom bila je čak viša od stope od 88 odsto kod pacijenata koji su dobili transplantaciju pluća iz uobičajenih razloga. To ukazuje da davanje pluća određenim pacijentima sa uznapredovalim rakom ne predstavlja uzaludno korišćenje doniranih organa, koji su inače veoma ograničeni.

- Kada se pouzdano potvrdi da je rak ograničen samo na pluća, kada su standardne terapije iscrpljene i kada su sama pluća postala organ koji ograničava život, transplantacija može ponuditi novi put ka oporavku - rekao je Bharat.