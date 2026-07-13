Snimci mozga pokazali su da su bivši fudbaleri, kao grupa, imali manji volumen sive mase

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Udarci lopte glavom godinama izazivaju zabrinutost zbog mogućeg uticaja na zdravlje mozga, ali novo istraživanje pokazuje da priča nije tako jednostavna. Kod bivših profesionalnih fudbalera uočene su određene promene na mozgu i češći simptomi anksioznosti i depresije, ali nisu pronađeni znaci kognitivnog pada.

Istraživanje naučnika sa Imperial College London obuhvatilo je 142 bivša profesionalna fudbalera iz Velike Britanije, starosti od 30 do 60 godina, koji su upoređeni sa 56 zdravih osoba sličnog uzrasta koje se nisu bavile kontaktnim sportovima, nisu služile vojsku i nisu imale potres mozga. Učesnici su popunjavali upitnike, radili testove pamćenja i razmišljanja, a kod 124 bivša fudbalera i 40 ispitanika iz kontrolne grupe urađena je i magnetna rezonanca mozga kako bi se ispitao volumen sive mase.

Rezultati su predstavljeni na Međunarodnoj konferenciji Udruženja za Alchajmerovu bolest (AAIC 2026), a istraživači navode da je ovo početak dugoročnog praćenja učesnika, koji će biti pregledani svake dve godine. Cilj je da se utvrdi da li ponavljani udarci u glavu predstavljaju promenljiv faktor rizika za demenciju, slično kao što su povišen krvni pritisak ili holesterol faktori rizika za bolesti srca.

Cilj istraživanja je da se utvrdi da li ponavljani udarci u glavu predstavljaju promenljiv faktor rizika za demenciju Foto: Shutterstock

Šta je donelo istraživanje?

Posle prilagođavanja rezultatima prema godinama i nivou obrazovanja, bivši fudbaleri nisu se razlikovali od kontrolne grupe na testovima pamćenja i razmišljanja. Međutim, znatno češće su prijavljivali probleme sa mentalnim zdravljem. Kliničku depresiju imalo je 31 odsto bivših igrača, u poređenju sa devet odsto u kontrolnoj grupi, dok je klinički značajna anksioznost zabeležena kod 42 odsto fudbalera i 25 odsto ispitanika koji se nisu bavili kontaktnim sportovima.

Snimci mozga pokazali su da su bivši fudbaleri, kao grupa, imali manji volumen sive mase u regijama zaduženim za pamćenje, pažnju, donošenje odluka i regulaciju emocija. Ipak, samo oko dva odsto učesnika imalo je izraženo smanjenje moždanog tkiva koje bi moglo da ukazuje na aktivnu neurodegeneraciju.