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Bakterija koja izaziva bolest desni mogla bi da doprinese razvoju teškog oboljenja srčanih zalistaka, pokazuje novo istraživanje predstavljeno na naučnom skupu Američkog udruženja za srce (AHA). Iako rezultati još nisu prošli stručnu recenziju, naučnici smatraju da bi mogli da otvore put novim načinima prevencije i lečenja kalcifikacije aortnog zaliska.

Kalcifikaciona aortna stenoza nastaje kada se aortni zalistak zadeblja i nataloži kalcijum, zbog čega otežano propušta krv iz srca u ostatak organizma. U početku bolest često ne daje simptome, ali kasnije može da izazove umor, bol u grudima, gušenje, nesvestice, srčanu slabost, pa čak i prevremenu smrt. Kada bolest uznapreduje, jedino efikasno lečenje je zamena srčanog zaliska.

Šta je donelo istraživanje? 

Istraživači iz Kine proučavali su bakteriju Porphyromonas gingivalis, jednog od glavnih uzročnika parodontopatije. Ona je i ranije dovođena u vezu sa hroničnom upalom i bolestima srca i krvnih sudova, ali je sada prvi put ispitivana njena moguća uloga u razvoju kalcifikacije aortnog zaliska.

kardilog u ordinaciji gleda nalaze, na stolu model srca
Bakterija je i ranije povezivana sa bolestima srca, a sada se ispituje i njena uloga u aortnoj stenozi Foto: Shutterstock

Analizom zalistaka uklonjenih tokom operacije utvrđeno je da je ova bakterija znatno češće prisutna kod osoba sa kalcifikacionom aortnom stenozom nego kod pacijenata sa drugim bolestima zalistaka.

Da bi proverili da li postoji uzročno-posledična veza, naučnici su sproveli eksperimente na miševima. Pokazalo se da ponovljeno izlaganje živoj bakteriji dovodi do njenog nakupljanja u aortnom zalisku, pojačane kalcifikacije i razvoja simptoma aortne stenoze. Kada su životinje preventivno dobijale antibiotike ili je blokiran jedan od ključnih zapaljenskih mehanizama (IL-1β), ove promene bile su znatno blaže.

Autori naglašavaju da rezultati ne dokazuju da parodontopatija izaziva bolest srčanih zalistaka, već ukazuju na moguću biološku vezu koju treba potvrditi kliničkim istraživanjima. U međuvremenu podsećaju da su dobra oralna higijena i blagovremeno lečenje bolesti desni važni ne samo za zdravlje zuba, već i za zdravlje srca.

Izvor: News-medical.net/Zdravlje.kurir.rs

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