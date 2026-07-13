Istraživači su razvili novo antitelo koje je u pretkliničkim ispitivanjima pokazalo potencijal da uspori rast agresivnog raka prostate i spreči njegovo širenje

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Dok većina slučajeva raka prostate napreduje sporo, problem nastaje kada se ćelije raka prošire van prostate na limfne čvorove ili kosti. Novi tretman razvijen na Univerzitetu Umeo uspeo je da uspori rast tumora i blokira metastaze.

- Novi lek je razvijen da spreči širenje bolesti, a uspeli smo da identifikujemo mehanizme koji pokreću rast i širenje ćelija raka - rekla je profesorka Marene Landstrem, koja je vodila studiju.

Agresivni rak prostate zahteva nove mogućnosti lečenja

Rak prostate je među najčešće dijagnostikovanim karcinomima kod muškaraca. Mnogi tumori sporo rastu i ne predstavljaju neposrednu pretnju, ali neki postaju agresivni i šire se van prostate, najčešće na limfne čvorove i kosti.

Rak prostate je maligno oboljenje koje nastaje u ćelijama prostate i može se proširiti na druge delove tela ukoliko napreduje Foto: Shutterstock

To je problem koji su Landstrem i njene kolege pokušali da reše. Marene Landstrem predvodila je razvoj potpuno ljudskog antitela, što znači da je ono u potpunosti napravljeno od ljudskih proteina. Ta karakteristika je važna jer može učiniti antitelo pogodnijim za primenu kod ljudi.

Laboratorijsko testiranje leka protiv raka prostate

Novi lek protiv raka mogao bi da inhibira i rast tumora i širenje agresivnog raka prostate.

U pretkliničkim eksperimentima, antitelo je zaustavilo i rast tumora i širenje metastaza kod agresivnog oblika raka prostate. Lečenje deluje putem novog mehanizma, odnosno napada bolest biološkim putem koji se razlikuje od postojećih terapijskih pristupa. Zbog toga istraživači veruju da bi mogao da smanji i rizik od neželjenih efekata.

Rezultati pokazuju da se antitelo ponašalo očekivano u testiranim modelima, što predstavlja važan korak ka budućoj kliničkoj primeni mogućeg leka protiv raka.

Slede testiranja bezbednosti

- Ovo je obećavajući korak napred, ali ostaje još nekoliko važnih faza pre nego što tretman može koristiti pacijentima. Još uvek moramo da sprovedemo dodatne studije bezbednosti, a tretman moraju da odobre regulatorna tela u Evropi ili Sjedinjenim Državama - kaže Marene Landstrem.

Foto: Promo

Dugoročni cilj je poboljšanje prognoze i kvaliteta života muškaraca sa uznapredovalim rakom prostate. Prema rečima Marene Landstrem, projekat je trajao nekoliko godina i zavisio je od doprinosa brojnih ljudi i organizacija.

Sledeći korak je da se ispita da li bi ista strategija mogla da bude efikasna i kod drugih vrsta solidnih tumora.