Procena mišićne mase i snage mogla bi da pomogne u ranom prepoznavanju rizika od dijabetesa

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Višak kilograma odavno se smatra jednim od glavnih faktora rizika za dijabetes tipa 2, ali novo veliko istraživanje pokazuje da važnu ulogu ima i stanje mišića. Osobe koje, pored povećanog procenta masnog tkiva, imaju i smanjenu mišićnu masu i snagu izložene su znatno većem riziku od razvoja bolesti nego osobe koje imaju samo gojaznost.

Do ovog zaključka došli su istraživači sa Univerziteta Kurtin u Australiji, koji su u časopisu Diabetes Care objavili analizu podataka skoro 480.000 odraslih osoba praćenih tokom 14 godina. Svi učesnici na početku istraživanja nisu imali dijabetes.

Rezultati su pokazali da su osobe sa takozvanom sarkopenijskom gojaznošću, odnosno kombinacijom viška masnog tkiva i smanjene mišićne mase, imale više od tri i po puta veći rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 u poređenju sa osobama koje nisu bile ni gojazne ni sarkopenične. U poređenju sa osobama koje su imale samo gojaznost, rizik je bio veći za 19 odsto, dok je u odnosu na one sa samo sarkopenijom bio čak 91 odsto veći.

Glavni autor studije, doktorand Džongjang Guan, ističe da rezultati pokazuju kako broj na vagi nije dovoljan za procenu rizika.

- Većina ljudi zna da višak telesne mase povećava rizik od dijabetesa tipa 2, ali naši rezultati pokazuju da je zdravlje mišića jednako važan deo slagalice. Očuvanje mišićne mase i snage moglo bi da bude podjednako važno kao i kontrola telesne težine - navodi dr Guan.

Očuvanje mišićne mase i snage je podjednako važno kao i kontrola telesne težine Foto: Shutterstock

Ko je u najvećem riziku od dijabetesa?

Tokom deset godina praćenja dijabetes tipa 2 razvilo je gotovo 15 odsto osoba sa sarkopenijskom gojaznošću, oko 11 odsto onih sa samo gojaznošću i svega tri odsto ispitanika koji nisu imali ni gojaznost ni smanjenu mišićnu masu.

Istraživači navode da je povezanost bila posebno izražena kod žena i osoba mlađih od 60 godina.

Profesor Mario Sjervo, jedan od autora studije, smatra da bi procena mišićne mase i snage mogla da pomogne u ranijem prepoznavanju osoba sa povećanim rizikom od dijabetesa.