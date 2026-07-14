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Kragujevčani Nemanja Luković i Aleksandar Radomirović, kao i Jovan Jerotijević iz Vrnjačke Banje, prešli su biciklima stotine kilometara od Srbije do Hilandara, a cilj njihovog putovanja nije bio samo hodočašće. Tokom sedmodnevne vožnje prikupljali su pomoć za Ženski centar "Milica", želeći da podrže žene koje se bore protiv raka.

Kako je sve počelo?

- Došli smo na ideju da bismo jednog dana mogli da odemo do Hilandara biciklima. To je ostalo negde u podsvesti i ove godine smo rešili da to i ostvarimo - rekao je Jovan Jerotijević za RTS.

Nemanja Luković ističe da je želja postojala još od 2024. godine, a da su pripreme počele nekoliko meseci pre putovanja.

- U maju smo dobili blagoslov igumana Metodija i vizu za ulazak na Svetu Goru. Sam put je protekao odlično, bez nekih prevelikih teškoća. Bilo je to iskustvo koje ću zauvek pamtiti - kao je Luković.

Tri cilja jednog putovanja

Celo putovanje imalo je tri aspekta. Jedan je biciklistički, koji jako volimo. Drugi je humanitarni, da pomognemo Ženskom centru "Milica". Treći je duhovni, sam boravak na Hilandaru - naveo je Jerotijević.

Iako je sedam dana neprekidne vožnje predstavljalo veliki fizički izazov, motiva nije nedostajalo.

- Ceo put me je vodila slika Hilandara i Svete Gore. Najteži deo bio je kroz Makedoniju, između Svetog Nikole i Dojranskog jezera, jer gotovo nigde nema hlada. Osim toga, i mi i bicikli bili smo u najboljem redu - ispričao je Luković.

Ceo put me je vodila slika Hilandara i Svete Gore. Foto: Shutterstock

Hodočasnici, sportisti i humanitarci kažu da su imali veliku podršku svih lokalnih meštana, a na granicama su dočekivani sa osmehom.

Pomoć u organizaciji pružilo im je i Pravoslavno sportsko udruženje "Sveta Srbija", koje je obezbedilo vize za boravak na Svetoj Gori, smeštaj i plan puta.

Najjači utisak

Kažu da je najjači utisak sa Svete Gore ne samo putovanje, već i susret sa hilandarskim monasima. Trojica prijatelja već razmišljaju o novoj humanitarnoj biciklističkoj misiji, a kažu da im je najveća želja da inspirišu i druge.

Nadamo se da ćemo nekome biti inspiracija, jer smo i mi bili inspirisani nečijim primerom - poručio je Luković.

Podsećaju da akcija prikupljanja pomoći za Ženski centar "Milica" i dalje traje.