Lekari kažu da rezerve krvi u Bolničkoj banci krvi UKC Kragujevac još uvek nisu na minimumu

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Bolnička banka krvi UKC Kragujevac organizuje u četvrtak, 23. jula u hotelu Kragujevac, veliku letnju akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Lekari kažu da rezerve krvi u Bolničkoj banci krvi UKC Kragujevac još uvek nisu na minimumu, ali bitno je da svi koji su mogućnosti daju krv i obezbede na taj način nesmetano odvijanje već zakazanih operacija.

Smanjene količine i pozitivne i negativne nulte krvne grupe

- Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi, kako ne bismo došli u situaciju, da zbog nedostatka krvi i krvnih produkata redukujemo planirani raspored hirurških intervencija koje nisu hitne, ali su potrebne za lečenje, i kako ne bismo ostalim pacijentima davali krv krv samo u slučaju najtežih indikacija - rekla je dr Zvezdana Lojpur, specijalista transfuzijske medicine Bolničke banke krvi.

Trenutno su u Bolničkoj banci krvi UKC Kragujevac smanjene količine nulte pozitivne i nulte negativne krvne grupe, za koje je poznato da su univerzalne krvne grupe. To znači da preparate eritrocita ovih krvnih grupa mogu dobiti svi pacijenti, bez obzira na to koja su krvna grupa. Manjak je i AB negativne krvne grupe, koju ima mali broj ljudi, ali može biti neophodna u lečenju pacijenata sa tom krvnom grupom.

Bitno je da svi koji su mogućnosti daju krv i obezbede na taj način nesmetano odvijanje već zakazanih operacija. Foto: Shutterstock

Gde UKC Kragujevac prikuplja krv?

- Dobrovoljni davaoci krvi su od suštinskog značaja za svaku zdravstvenu ustanovu. To su ljudi koji daruju krv iz humanih razloga i za bilo kog pacijenta svake zdravstvene ustanove. Bolnička banka krvi UKC Kragujevac, odlazi na teren i prikuplja krv u Kraljevu, Čačku, Aranđelovcu i Gornjem Milanovcu, obrađuje prikupljenu krv i istu distribuira za pacijente bolnica u tim gradovima - rekla je dr Zvezdana Lojpur.

Pomažemo svima, a ne samo najbižima

Dr Lojpur je navela i da je leto vreme povećanog broja saobraćajnih trauma, pa namenski davaoci krvi treba da imaju na umu da davanje krvi za poznate pacijente jeste dobrodošlo, ali je suština da svi treba da imamo u svesti da darivanje krvi treba da bude dobrovoljno, da pomažemo svima, ne samo najbližima.

U susret najavljenoj velikoj letnjoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u Kragujevcu, dr Lojpur se osvrnula na rekordno prikupljene količine krvi krajem maja ove godine u okviru Garden festa, koji je organizovalo udruženje Srce Kragujevca, sa nadom da će i nastupajuća akcija, zakazana za 23. jul u hotelu Kragujevac biti uspešna.