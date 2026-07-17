Različite vrste krpelja prenose različite uzročnike bolesti, od kojih neki još nisu deo rutinskog nadzora

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Virusi koje prenose krpelji iz porodice Orthonairovirus imaju sposobnost da zaobiđu odbrambene mehanizme organizma, što bi im u budućnosti moglo omogućiti lakše širenje među ljudima, pokazalo je novo istraživanje naučnika sa Univerziteta Kalifornije u Riversajdu. Rezultati su objavljeni u časopisu ACS Infectious Diseases.

U ovu grupu spada i virus krimsko-kongoanske hemoragijske groznice, jedan od najopasnijih virusa koje prenose krpelji, poznat po tome što može da izazove teško krvarenje i ima visoku stopu smrtnosti.

Istraživači su proučavali virusne proteine poznate kao OTU proteaze, koji virusima pomažu da oslabe imuni odgovor domaćina. Normalno, organizam koristi male proteinske molekule, ubikvitin i ISG15, kako bi pokrenuo odbranu od infekcije. Međutim, OTU proteaze uklanjaju ove molekularne signale i tako praktično "isključuju alarm" koji upozorava imuni sistem na prisustvo virusa.

Naučnici su otkrili da ovi proteini ne samo da blokiraju poznate mehanizme odbrane već imaju i treću, do sada neopisanu funkciju, koja bi takođe mogla da doprinosi izbegavanju imunog odgovora. Njena tačna uloga još nije razjašnjena.

Da li virus već cirkuliše neprimećeno?

Posebnu pažnju privukao je virus povezan sa pacifičkim obalskim krpeljom (Pacific Coast tick), vrstom koja u SAD već prenosi nekoliko ozbiljnih bakterijskih i virusnih bolesti. Analiza pokazuje da mehanizam kojim ovaj virus potiskuje imunitet veoma dobro funkcioniše i u ljudskim ćelijama, što otvara mogućnost da virus već dolazi u kontakt sa ljudima, ali prolazi neprimećeno jer se rutinski ne prati.

Sposobnost virusa koje prenose krpelji da evoluiraju i izbegnu ljudski imunitet im daje pandemijski potencijal Foto: Shutterstock

Autori naglašavaju da za sada nema dokaza da ovaj virus izaziva bolest kod ljudi, niti da se već širi u populaciji. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li dolazi do infekcija u područjima gde živi ovaj krpelj.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da se širom sveta stalno otkrivaju novi ortonairovirusi, zbog čega je važno unaprediti nadzor nad virusima koje prenose krpelji, razviti bolje dijagnostičke testove i pažljivo pratiti njihove promene. Smatraju da upravo sposobnost ovih virusa da evoluiraju i izbegnu ljudski imunitet predstavlja razlog zbog kojeg porodica Nairoviridae ima značajan pandemijski potencijal.