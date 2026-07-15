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Ova terapija ne deluje prvenstveno tako što direktno uništava ćelije raka, već tako što razgrađuje njihovu zaštitnu mrežu

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Rak pankreasa jedan je od najtežih malignih tumora za lečenje, između ostalog zato što nije građen samo od ćelija raka. Oko tumora se nalazi gust sloj vezivnog tkiva, imunih i potpornih ćelija koji ga štiti od lekova i slabi dejstvo terapije. Novo istraživanje naučnika sa Univerziteta u Majamiju pokazalo je da bi upravo taj zaštitni omotač mogao da postane nova meta lečenja.

Rezultati, objavljeni u časopisu JCI Insight, ukazuju da blokiranje receptora IL1RAP remeti komunikaciju između ćelija raka, imunih ćelija i fibroblasta - ćelija koje stvaraju ožiljkasto tkivo oko tumora. Na taj način mogao bi da oslabi odbrambeni sistem tumora i omogući efikasnije delovanje postojećih terapija

Nova meta nije tumor, već njegova zaštita

Rak pankreasa često stvara gusto fibrozno tkivo koje otežava prodiranje lekova, potiskuje imuni odgovor i pomaže tumorskim ćelijama da prežive čak i kada ih hemoterapija ošteti. Upravo zbog takvog mikrookruženja mnogi lekovi koji daju dobre rezultate kod drugih karcinoma imaju znatno slabiji efekat kod raka pankreasa.

Naučnici su otkrili da je IL1RAP svojevrsno "čvorište" preko kojeg prolazi više zapaljenskih signala. Umesto da blokiraju svaki signal pojedinačno, inhibicija ovog receptora mogla bi istovremeno da prekine više mehanizama koji omogućavaju tumoru da raste i izbegne napad imunog sistema.

Oko tumora pankreasa se nalazi gust sloj vezivnog tkiva, imunih i potpornih ćelija koji ga štiti od lekova i slabi dejstvo terapije Foto: Shutterstock

U pretkliničkim ispitivanjima, blokiranje IL1RAP dovelo je do smanjenja broja ćelija koje potiskuju imunitet, pojačane aktivnosti T limfocita i manje fibroze oko tumora. Istovremeno, tumori su bolje reagovali na kombinovanu terapiju.

- Ova terapija ne deluje prvenstveno tako što direktno uništava ćelije raka, već tako što razgrađuje njihovu zaštitnu mrežu i omogućava postojećim lekovima da budu efikasniji - kaže glavni autor i vođa istraživačkog dr Jašodip Data.

Prvi korak ka primeni kod ljudi

Na osnovu ovih rezultata već je planirano prvo kliničko ispitivanje u kojem će se lek usmeren na IL1RAP kombinovati sa hemoimunoterapijom pre operacije kod pacijenata čiji se tumor još može hirurški odstraniti. Tokom studije naučnici će pratiti da li ovakav pristup menja imuni odgovor, smanjuje fibrozu i poboljšava dejstvo standardnog lečenja.