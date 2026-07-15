Gen koji učestvuje u uklanjanju tečnosti i metaboličkog otpada iz mozga utiče i na san

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Nedovoljno sna odavno se dovodi u vezu sa većim rizikom od Alchajmerove bolesti, ali novo istraživanje pokazuje da isti poremećaji spavanja ne utiču jednako na sve ljude. Naučnici sa Univerziteta Edit Kovan u Australiji otkrili su da način na koji san utiče na mozak zavisi i od određenih genetskih varijanti.

Rezultati istraživanja ukazuju da gen AQP4, koji učestvuje u uklanjanju tečnosti i metaboličkog otpada iz mozga, može da promeni način na koji loš san utiče na promene povezane sa Alchajmerovom bolešću. Ovaj sistem posebno je aktivan tokom spavanja, kada mozak uklanja nagomilane otpadne materije, uključujući i proteine koji se dovode u vezu sa razvojem bolesti.

Šta je donelo istraživanje?

Naučnici su analizirali 13 čestih varijanti gena AQP4 i uporedili ih sa navikama spavanja, snimcima mozga i rezultatima testova kognitivnih funkcija.

Pokazalo se da su osobe sa pojedinim varijantama ovog gena, koje su prijavile kraće trajanje sna, brže gubile sivu masu mozga. Kod drugih ispitanika, duže uspavljivanje bilo je povezano sa smanjenjem zapremine mozga, dok su se promene u pamćenju i drugim kognitivnim funkcijama razlikovale u zavisnosti od genetskog profila.

Duže uspavljivanje bilo je povezano sa smanjenjem zapremine mozga Foto: Shutterstock

Prema rečima istraživača, to znači da poremećaji spavanja verovatno ne povećavaju rizik od Alchajmerove bolesti na isti način kod svih ljudi. Genetske razlike mogle bi da objasne zašto osobe sa sličnim rizikom ne razvijaju bolest istom brzinom.

Autori ipak naglašavaju da njihovo istraživanje ne pokazuje da problemi sa spavanjem direktno izazivaju Alchajmerovu bolest niti da poboljšanje sna može da poništi genetski rizik. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li bi buduće mere prevencije trebalo prilagođavati genetskim karakteristikama pojedinca.