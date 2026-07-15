Među najaktivnijim učesnicima programa bili su i mladi stručnjaci iz Srbije i Republike Srpske, i dr Uroš Đorđević sa Klinike za reumatologiju i alergologiju UKC Kragujevac, trenutno na specijalizaciji iz interne medicine.

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U okviru Prvog moskovskog državnog medicinskog univerziteta „I. M. Sečenov“ organizovano je međunarodno stažiranje InteRussia iz oblasti medicine. Među najaktivnijim učesnicima programa bili su i mladi stručnjaci iz Srbije i Republike Srpske, i dr Uroš Đorđević sa Klinike za reumatologiju i alergologiju UKC Kragujevac, trenutno na specijalizaciji iz interne medicine.

Klinički, naučni i laboratorijski rad

Dr Đorđević stručno se usavršavao na Klinici za pulmologiju Univerziteta Sečenov, najprestižnijeg medicinskog fakulteta u Rusiji, osnovanog 1758. godine kao deo Imperatorskog moskovskog univerziteta, navodi UKC Kragujevac. U stažiranju su učestvovali lekari, farmaceuti, inženjeri i istraživači iz Argentine, Brazila, Kine, Vijetnama, Indije, Indonezije, Kirgizije, Turkmenistana, Malezije i Maroka.

Dr Uroš Đorđević i njegove kolege radili su tokom dve nedelje zajedno sa vodećim ruskim stručnjacima i stekli praktično iskustvo u kliničkom, naučnom i laboratorijskom radu. Obrazovni program obuhvatio je ključne oblasti savremene medicine i zdravstva – medicinski inženjering, pulmologiju, rehabilitaciju, urologiju, onkologiju i farmaciju.

Dr Uroš Đorđević i njegove kolege radili su tokom dve nedelje zajedno sa vodećim ruskim stručnjacima Foto: UKC Kragujevac

Znanje i vrhunski kvalitet medicinske nege

Tokom stažiranja učesnici su sarađivali sa istraživačima i naučnim rukovodiocima Univerziteta Sečenov, obavljali praksu na klinikama, u laboratorijama i istraživačkim centrima, upoznali se sa najsavremenijim tehnologijama dijagnostike i lečenja, kao i sa aktuelnim naučnim dostignućima.

Mladi specijalizant interne medicine UKC Kragujevac dr Uroš Đorđević istakao je da je to bila odlična prilika za sticanje znanja u uslovima vrhunskog kvaliteta medicinske nege, kao i stručnosti i posvećenosti ruskih lekara, kako prema pacijentima, tako i prema učesnicima programa.