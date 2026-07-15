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Bol nije bolest, već simptom različitih oboljenja i jedan je od najčešćih razloga zbog kojih se pacijenti obraćaju lekaru. Da bi lečenje bilo uspešno, najvažnije je utvrditi uzrok bola, sprovesti odgovarajuću dijagnostiku i lečiti osnovno oboljenje koje ga izaziva.

Lečenje uzroka bola sprovodi lekar odgovarajuće specijalnosti – neurolog, ortoped, fizijatar, hirurg, neurohirurg, onkolog ili drugi specijalista, u zavisnosti od osnovne bolesti, navode stručnjaci UKC Niš.

Kada se pacijent upućuje u Dnevnu bolnicu za terapiju bola?

Ukoliko bol traje i pored sprovedene dijagnostike i lečenja osnovnog oboljenja, a iscrpljene su mogućnosti standardnih terapijskih pristupa, nadležni specijalista procenjuje potrebu za upućivanjem pacijenta u Dnevnu bolnicu za terapiju bola u Nišu.

Odluku o daljem lečenju donosi lekar specijalista koji procenjuje da li je potreban dodatni, multidisciplinarni pristup u kontroli bola.

Pregled u Dnevnoj bolnici za terapiju bola obavlja se isključivo uz uput nadležnog specijaliste. Foto: Shutterstock

Važno je znati

Pregled u Dnevnoj bolnici za terapiju bola obavlja se isključivo uz uput nadležnog specijaliste.

Dnevna bolnica za terapiju bola nije namenjena kao prvi korak u dijagnostici i lečenju bola, već pacijentima kod kojih prethodno primenjene standardne metode nisu dovele do očekivanog poboljšanja.

Prilikom prvog pregleda potrebno je poneti kompletnu medicinsku dokumentaciju koja se odnosi na osnovno oboljenje, prethodne preglede, dijagnostičke procedure i dosadašnje lečenje.

Savremene metode za ublažavanje hroničnog bola

Cilj rada Dnevne bolnice za terapiju bola, kliničku nutriciju i vaskularni pristup Univerzitetskog kliničkog centra Niš jeste primena savremenih metoda u lečenju hroničnog bola, smanjenje tegoba, poboljšanje kvaliteta života i pomoć pacijentima da se što pre vrate svakodnevnim aktivnostima.

U lečenju hroničnog bola primenjuju se minimalno invazivne procedure i multidisciplinarni pristup, u skladu sa savremenim medicinskim smernicama i standardima.