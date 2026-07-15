Sedamdesetjednogodišnjem Dušanu Laziću lekari su uspešno uklonili redak tumor srca veličine 6×6 centimetara, a zahvaljujući složenoj minimalno invazivnoj operaciji pacijent se brzo oporavlja

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Sedamdesetjednogodišnji Dušan Lazić iz Jezera dobio je novu priliku za život nakon izuzetno retke i zahtevne operacije srca.Tim kardiohirurga uspešno je uklonio tumor dimenzija 6×6 centimetara koji je ugrožavao normalan rad njegovog srca, a zahvaljujući minimalno invazivnom zahvatu pacijent se danas uspešno oporavlja.

- U ovim godinama uspeli su da me spasu i ja im na tome skidam kapu - poručio je Dušan.

Pre nedelju dana tim kardiohirurga uspešno je izveo minimalno invazivnu operaciju tokom koje je pacijentu odstranjen tumor srca dimenzija 6×6 centimetara, što predstavlja redak i izuzetno zahtevan hirurški poduhvat.

Kardiohirurg Novica Kalinić kaže da se ovakvi slučajevi na ovom području dešavaju jednom u dvadeset godina.

- U pitanju je gigantski tumor srca koji je stvorio trombne mase i blokirao rad srca. Pacijent je imao tegobe, nije mogao normalno da funkcioniše, brzo se zamarao, a samo sedam dana nakon prijema u bolnicu urađena je intervencija. Odlučili smo se za minimalno invazivni zahvat koji je omogućio da sama rana bude manja od tumora, što je značajno ubrzalo oporavak - rekao je dr Kalinić.

Dušan Lazić i lekarski tim Foto: UKC RS

Složena operacija završena za samo dva sata

Operativni tim, koji su činili dr Novica Kalinić, kardiohirurg, dr Jeno Solnoki, kardiohirurg iz Nacionalnog instituta za srce Mađarske, dr Luka Tejić, doktor medicine, dr Siniša Mirković, kardioanesteziolog, Jelena Štrbac, instrumentarka, i Andrea Pejaković, anestezičar, intervenciju su obavili za samo dva sata, a pacijent se brzo i uspešno oporavlja.

- Dobri su prema meni, i doktori i sestre, svi mi pomažu. Plašio sam se da neću preživeti, ali zahvaljujući njima nastavljam dalje - poručio je zadovoljno pacijent Dušan Lazić.

Ovaj slučaj još jedna je potvrda da Univerzitetski klinički centar Republike Srpske može ravnopravno da parira vodećim evropskim centrima u oblasti kardiohirurgije.

- Ponosan sam na svakog od njih, na ceo tim kardiohirurgije i na sve što su postigli u poslednje četiri godine. Ovakvim pričama ćemo se uvek rado pohvaliti i nastojati da se dodatno razvijamo i unapređujemo naše zdravstvene usluge. Sledeći korak kada je kardiohirurgija u pitanju jeste hibridna sala, koja će biti realizovana uz podršku Vlade Republike Srpske - najavio je v. d. direktora UKC Republike Srpske dr Nikola Šobot.