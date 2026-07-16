ALIMS i Nacionalna kontrolna laboratorija prvi put su bili domaćini skupa u Republici Srbiji.

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Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i njena Nacionalna kontrolna laboratorija (NKL) bili su domaćini 31. godišnjeg sastanka Evropske mreže zvaničnih laboratorija za kontrolu lekova (Official Medicines Control Laboratories Network – OMCL Network), najznačajnijeg i najvećeg stručnog skupa ove vrste u Evropi.

ALIMS i Nacionalna kontrolna laboratorija prvi put domaćini skupa u Srbiji

Ovaj prestižni međunarodni događaj, u organizaciji Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju (European Directorate for Quality of Medicines and Healthcare – EDQM) Saveta Evrope, u saradnji sa rotirajućim domaćinima, održan je u Beogradu od 18. do 22. maja 2026. godine. ALIMS i Nacionalna kontrolna laboratorija prvi put su bili domaćini skupa u Republici Srbiji.

Na jednom mestu okupili su se vodeći stručnjaci iz oblasti farmacije, regulatornih nauka, analitičke hemije, biologije, biohemije i kontrole kvaliteta lekova sa gotovo svih kontinenata.

Najposećeniji skup

Beograd je ugostio više od 300 učesnika, od čega je 240 stručnjaka prisustvovalo uživo, dok se dodatnih 60 učesnika uključilo putem onlajn platforme. Time je ovogodišnji sastanak postao ubedljivo najposećeniji skup u istoriji OMCL mreže, što je i javno potvrdio dr Loren Malet, šef Odeljenja za biološku standardizaciju, OMCL mrežu i zdravstvenu zaštitu (DBO) u ime EDQM-a.

OMCL mreža predstavlja jedinstveni evropski sistem saradnje zvaničnih laboratorija za kontrolu lekova Foto: Shutterstock

Pored predstavnika gotovo svih evropskih država članica mreže, među učesnicima i predavačima bili su i eksperti iz Australije, Singapura, Kanade, Egipta, Kazahstana i drugih dalekih zemalja, što je događaju dalo istinski globalni karakter, navodi ALIMS.

Organizacija ovog događaja predstavljala je najveći međunarodni projekat u istoriji ALIMS-a i Nacionalne kontrolne laboratorije, kao i jedan od najznačajnijih stručnih skupova ikada održanih u Republici Srbiji u oblasti kontrole kvaliteta lekova i javnog zdravlja.

Šta je OMCL mreža?

OMCL mreža predstavlja jedinstveni evropski sistem saradnje zvaničnih laboratorija za kontrolu lekova, čija je osnovna misija zaštita javnog zdravlja kroz obezbeđivanje kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti lekova dostupnih građanima Evrope. Godišnji sastanci mreže predstavljaju centralni forum za razmenu znanja, iskustava i inovacija među laboratorijama i regulatornim institucijama, kao i mesto na kojem se definišu budući pravci razvoja laboratorijske kontrole lekova na evropskom nivou.

Pitanje osnovnog prava na lečenje

Svečano otvaranje održano je 19. maja, uz prisustvo visokih predstavnika domaćina i Saveta Evrope. U ime Ministarstva zdravlja Republike Srbije učesnicima se obratio pomoćnik ministra za oblast javnog zdravlja, prof. dr Nebojša Tasić.

- Iz perspektive Ministarstva zdravlja, kvalitet lekova nije samo tehničko pitanje. To je pitanje nacionalne bezbednosti, društvene stabilnosti i osnovnog prava svakog građanina na bezbedno lečenje. U svetu globalizovanih lanaca snabdevanja nijedna država više ne može sama garantovati sigurnost tržišta medicinskih proizvoda. U vremenu kada se Evropa suočava sa brojnim krizama, zdravstvena saradnja ostaje jedan od najstabilnijih i najhumanijih oblika međunarodnog povezivanja, a Srbija želi da bude aktivan i pouzdan partner u tom procesu i doprinese zajedničkoj evropskoj misiji zaštite javnog zdravlja - kazao je Tasić.

Beograd mesto dijaloga i saradnje

Otvarajući skup u ime domaćina, vršilac dužnosti direktora ALIMS-a, specijalista dr med. Saša Jaćović, istakao je da organizacija ovako značajnog međunarodnog događaja predstavlja veliko priznanje za Srbiju, ALIMS i Nacionalnu kontrolnu laboratoriju. On je podsetio da ALIMS, koja je osnovana pod sadašnjim imenom i nadležnostima 2004. godine, ima mnogo dužu tradiciju upravo u domenu kontrole kvaliteta, kao naslednik relevantnih institucija, Zavoda za farmaciju Srbije i drugih, sežući čak i pre Drugog svetskog rata do ranih 1930-ih, skoro čitav vek unazad.

Otvarajući skup u ime domaćina, vršilac dužnosti direktora ALIMS-a, specijalista dr med. Saša Jaćović, istakao je da organizacija ovako značajnog međunarodnog događaja predstavlja veliko priznanje za Srbiju, Foto: ALIMS

- Za Srbiju je organizacija ovakvog skupa mnogo više od tehničkog ili logističkog uspeha. Ovo je potvrda da je Beograd danas mesto evropskog dijaloga, naučne saradnje i regulatorne izvrsnosti, pravi centar sveta u ovoj oblasti, i to ne samo ove nedelje već i inače. Nastavićemo da radimo vredno da te rezultate i održimo - zaključio je dr Jaćović.