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Nakon Kamenice, u nedjelju, 19. jula, za stanovnike Lelića i okoline, Dom zdravlja Valjevo organizuje besplatne preventivne preglede.

Veliko interesovanje Kameničana za preventivne preglede, prošlog vikenda, još jednom je pokazalo značaj prevencije i zdravstvene zaštite. Stanovnicima Kamenice na raspolaganju su bili timovi lekara i medicinskih sestara iz Doma zdravlja, pojačani pokroviteljskom službom i specijalistom interniste.

U nedelju, 19. jula, od 9 do 13 časova, u Leliću, medicinski timovi će raditi preglede koji preveniraju kardiovaskularne bolesti, merenje BMI, EKG, kontrola krvnog pritiska, glikemije, holesterola i triglicerida.

Osim specijalista opšte medicine, lekar specijalista, kardiolog, Zdravstevnog cenra Valjevo, takođe će dati svoj doprinos preventivi. Prema planu daljih zdravstvenih aktivnosti, u nedelju, 26. jula, planirani su besplatni preventivni pregledi u selu Stave.

Izvor: Dzvaljevo.rs/Zdravlje.kurir.rs

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