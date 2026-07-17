Besplatni preventivni pregledi u Leliću kod Valjeva: Građani će moći da provere srce, šećer i holesterol
Nakon Kamenice, u nedjelju, 19. jula, za stanovnike Lelića i okoline, Dom zdravlja Valjevo organizuje besplatne preventivne preglede.
Veliko interesovanje Kameničana za preventivne preglede, prošlog vikenda, još jednom je pokazalo značaj prevencije i zdravstvene zaštite. Stanovnicima Kamenice na raspolaganju su bili timovi lekara i medicinskih sestara iz Doma zdravlja, pojačani pokroviteljskom službom i specijalistom interniste.
U nedelju, 19. jula, od 9 do 13 časova, u Leliću, medicinski timovi će raditi preglede koji preveniraju kardiovaskularne bolesti, merenje BMI, EKG, kontrola krvnog pritiska, glikemije, holesterola i triglicerida.
Osim specijalista opšte medicine, lekar specijalista, kardiolog, Zdravstevnog cenra Valjevo, takođe će dati svoj doprinos preventivi. Prema planu daljih zdravstvenih aktivnosti, u nedelju, 26. jula, planirani su besplatni preventivni pregledi u selu Stave.
Izvor: Dzvaljevo.rs/Zdravlje.kurir.rs