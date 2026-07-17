Nakon Kamenice, u nedjelju, 19. jula, za stanovnike Lelića i okoline, Dom zdravlja Valjevo organizuje besplatne preventivne preglede .

Veliko interesovanje Kameničana za preventivne preglede, prošlog vikenda, još jednom je pokazalo značaj prevencije i zdravstvene zaštite. Stanovnicima Kamenice na raspolaganju su bili timovi lekara i medicinskih sestara iz Doma zdravlja, pojačani pokroviteljskom službom i specijalistom interniste.