Do 45 odsto slučajeva demencije se može povezati sa promenljivim faktorima rizika

Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je ažurirane smernice za smanjenje rizika od demencije i kognitivnog propadanja, sa ciljem da da se spreči ili odloži razvoj bolesti. Nove preporuke zasnovane su na najnovijim naučnim dokazima, a među njima se prvi put našla i preporuka da se smanji izloženost zagađenju vazduha.

Demencija je posledica različitih bolesti mozga koje narušavaju pamćenje, razmišljanje i sposobnost samostalnog funkcionisanja. U svetu sa demencijom živi više od 57 miliona ljudi, a svake godine dijagnozu dobije gotovo 10 miliona. Najčešći oblik bolesti je Alchajmerova bolest, koja čini 60 do 70 odsto svih slučajeva.

Iako za demenciju ne postoji lek, SZO procenjuje da se do 45 odsto slučajeva može povezati sa promenljivim faktorima rizika, odnosno onima na koje može da se utiče. Među njima su pušenje, prekomerna upotreba alkohola, fizička neaktivnost, socijalna izolacija, zagađenje vazduha, kao i hronične nezarazne bolesti poput povišenog krvnog pritiska i dijabetesa.

Šta preporučuje SZO

Ažurirane smernice objedinjuju najnovije dokaze o tome kako način života i kontrola hroničnih bolesti mogu da doprinesu očuvanju zdravlja mozga.

SZO preporučuje redovnu fizičku aktivnost, prestanak pušenja, umereno konzumiranje alkohola i zdravu ishranu, ali i održavanje mentalne aktivnosti kroz različite oblike kognitivnog treninga, kao i društvenu angažovanost i redovne socijalne kontakte.

Redovno kretanje, dobra ishrana i aktivan društveni život mogu značajno doprineti očuvanju zdravlja u starosti Foto: Shutterstock

Poseban naglasak stavljen je na kontrolu povišenog krvnog pritiska, dijabetesa i visokog holesterola, jer njihovo adekvatno lečenje može doprineti smanjenju rizika od demencije. Osobama sa oštećenjem sluha preporučuje se i korišćenje slušnih pomagala kao deo strategije očuvanja kognitivnih funkcija.

S druge strane, SZO ne preporučuje uzimanje vitamina B i E, omega-3 masnih kiselina niti multivitaminskih preparata radi prevencije demencije, osim kada postoji dokazani nedostatak, jer dosadašnja istraživanja nisu pokazala da njihova rutinska upotreba donosi korist koja bi nadmašila moguće rizike.