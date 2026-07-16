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Ultrazvuk karotidnih arterija može da otkrije suženja i aterosklerotske plakove koji povećavaju rizik od moždanog udara

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Dom zdravlja Voždovac u subotu, 18. jula, od 8.00 do 13.00, organizuje akciju preventivnih pregleda, sa ciljem unapređenja zdravlja i podizanja svesti građana o značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti, u Zdravstvenoj stanici Jajinci u Bulevaru JNA 86A, saopšteno je.

Građanima će biti omogućeni ultrazvučni pregled karotida, pregled i mišljenje lekara specijaliste interne medicine, određivanje nivoa šećera u kapilarnoj krvi, merenje krvnog pritiska i pulsa, određivanje indeksa telesne mase, savetodavni rad u cilju unapređenja zdravlja, kao i podela promotivnog materijala sa savetima za očuvanje zdravlja.

Direktorka Doma zdravlja Voždovac Nevenka Veličković pozvala je građane da iskoriste ovu priliku i bez zakazivanja obave preventivne preglede, navodi se u saopštenju.