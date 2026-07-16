Besplatni preventivni pregledi na Voždovcu: U subotu i ultrazvuk karotida bez zakazivanja
Dom zdravlja Voždovac u subotu, 18. jula, od 8.00 do 13.00, organizuje akciju preventivnih pregleda, sa ciljem unapređenja zdravlja i podizanja svesti građana o značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti, u Zdravstvenoj stanici Jajinci u Bulevaru JNA 86A, saopšteno je.
Građanima će biti omogućeni ultrazvučni pregled karotida, pregled i mišljenje lekara specijaliste interne medicine, određivanje nivoa šećera u kapilarnoj krvi, merenje krvnog pritiska i pulsa, određivanje indeksa telesne mase, savetodavni rad u cilju unapređenja zdravlja, kao i podela promotivnog materijala sa savetima za očuvanje zdravlja.
Direktorka Doma zdravlja Voždovac Nevenka Veličković pozvala je građane da iskoriste ovu priliku i bez zakazivanja obave preventivne preglede, navodi se u saopštenju.
- Briga o zdravlju počinje prevencijom. Pozivam sve naše sugrađane da odvoje vreme za sebe i provere svoje zdravstveno stanje. Redovni preventivni pregledi mogu doprineti ranom otkrivanju bolesti, uspešnijem lečenju i očuvanju kvaliteta života. Zdravlje je najveća vrednost, a prevencija je najbolja investicija u budućnost - poručila je ona.
Izvor: N1info.rs/Zdravlje.kurir.rs
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