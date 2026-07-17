Eksperimentalna vakcina koja cilja jednu od najčešćih genetskih mutacija odgovornih za razvoj raka pankreasa sprečila je pojavu bolesti kod osoba sa visokim rizikom u pilot-studiji, saopštili su istraživači

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Eksperimentalna vakcina koja cilja jednu od najčešćih genetskih mutacija odgovornih za razvoj raka pankreasa sprečila je pojavu bolesti kod osoba sa visokim rizikom u pilot-studiji, saopštili su istraživači.

Rezultati istraživanja objavljeni su u stručnom časopisu Cancer Discovery, a autori navode da je ovo prvo kliničko ispitivanje na ljudima koje je pokazalo da vakcina usmerena na KRAS mutaciju može bezbedno da podstakne dugotrajan imunološki odgovor.

Mutacije gena KRAS prisutne su u većini slučajevaraka pankreasa, ali i u prekanceroznim promenama. Eksperimentalna vakcina mKRAS-VAX, koju razvijaju naučnici sa Univerziteta Džons Hopkins, osmišljena je tako da podstakne imuni sistem da prepozna i uništi ćelije koje nose jednu od šest najčešćih KRAS mutacija, pre nego što se razviju u rak.

Nakon prosečnog praćenja od 16,5 meseci, nijedan učesnik nije razvio rak pankreasa niti visokorizične promene koje bi zahtevale hirurško uklanjanje Foto: Shutterstock

U istraživanju je učestvovalo 20 osoba sa visokim genetskim rizikom za rak pankreasa, kod kojih su snimanjem već uočene određene promene na pankreasu. Učesnici su primili četiri doze vakcine tokom perioda od 13 nedelja.

Kod 18 od 20 učesnika (90 odsto) vakcina je uspešno aktivirala imune ćelije koje mogu da prepoznaju i „pamte“ KRAS mutacije. Ove ćelije bile su prisutne u organizmu i do dve godine nakon vakcinacije.

Nakon prosečnog praćenja od 16,5 meseci, nijedan učesnik nije razvio rak pankreasa niti visokorizične promene koje bi zahtevale hirurško uklanjanje.

Vakcina se pokazala bezbednom

Istraživači navode da je vakcina bila bezbedna za primenu. Zabeleženi neželjeni efekti bili su blagi do umereni i najčešće su uključivali reakcije na mestu primene vakcine, umor, jezu i simptome slične gripu.

Ipak, autori naglašavaju da je osnovni cilj ovog ispitivanja bio da se procene bezbednost vakcine i odgovor imunog sistema, a ne da se definitivno potvrdi da ona sprečava nastanak raka pankreasa.

– Ovo je tek početak, ali rezultati pokazuju da se imuni sistem uspešno aktivira – izjavila je rukovodilac studije dr Elizabet Džafi iz Kancer centra Kimmel Univerziteta Džons Hopkins u Baltimoru.

– Pred nama je još mnogo posla, ali ovo je dobar početak razvoja strategije prevencije, o kojoj do sada gotovo da se nije ni razmišljalo, dodala je ona.

Rak pankreasa i dalje predstavlja razornu dijagnozu jer se najčešća forma agresivno širi i teško je lečiti Foto: Shutterstock

I prethodna istraživanja pokazala ohrabrujuće rezultate

Vakcina usmerena na KRAS mutaciju prvi put je testirana 2020. godine kod pacijenata koji su već bili operisani zbog raka pankreasa i imali visok rizik od povratka bolesti.

To istraživanje pokazalo je da su pacijenti kod kojih je vakcina izazvala snažan imunološki odgovor ostali bez znakova bolesti najmanje pet godina. Upravo su ti rezultati podstakli naučnike da započnu novo istraživanje usmereno na prevenciju raka pankreasa.