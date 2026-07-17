Infekcija salmonelom zove se salmoneloza i često se dovodi u vezu sa konzumacijom nedovoljno termički obrađenog mesa, jaja ili proizvoda od jaja

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Zbog sumnje na trovanje salmonelom u leskovačku Opštu bolnicu primljeno je 15 pacijenata. Prema informacijama iz bolnice, svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja, javlja RTS.

Svi imaju iste simptome

Ana Mojsić Stanković, načelnica Odeljenja infektologije Opšte bolnice Leskovac, rekla je za RTS da je bilo desetak prijema pacijenata uzrasta od 14 do 24 godine, dok je petoro mlađih od 14 godina primljeno na pedijatriju.

- Svi su primljeni i imaju iste simptome: visoku temperaturu, jake bolove u trbuhu, povraćanje i česte prolive - kaže doktorka.

Kako je navela, salmonela je izolovana u uzorku jednog deteta, a za ostale se još čekaju rezultati.

Deca su dobro

Načelnica Odeljenja pedijatrije, dr Mirjana Miljković nešto kasnije iznela je najnovije podatke, prema kojima je stanje najmlađih pacijenata stabilno i očekuje se njihov prelazak na ambulantno lečenje tokom dana.

Svi su primljeni i imaju iste simptome: visoku temperaturu, jake bolove u trbuhu, povraćanje i česte prolive Foto: Shutterstock

- Stanje najmlađih pacijenata je stabilno za sada. U toku noći su bili afebrilni, imali su jednu do dve ređe stolice, uzimaju obroke i stabilnog su zdravstvenog stanja. Očekujemo da ih prevedemo na ambulantno lečenje u toku dana - rekla je dr Miljković za RTS. Za sada je salmonela laboratorijski potvrđena kod jednog pacijenta, dok se rezultati ostalih analiza još očekuju.

Kako je došlo do infekcije?

U ambulanti Odeljenja infektologije pregledano je još desetak Leskovčana. Prema dosadašnjim saznanjima, većina obolelih konzumirala je testeninu u jednom ugostiteljskom objektu u centru Leskovca. Nadležna inspekcija je tokom prepodneva obavila vanredni inspekcijski nadzor, uzorkovala hranu u tom ugostiteljskom objektu i poslala uzorke na laboratorijsku analizu. Rezultati analiza se očekuju, a lokal je trenutno zatvoren, uz obaveštenje da je na godišnjem odmoru.

Tek nakon završetka inspekcijskog postupka biće potvrđeno da li je upravo taj ugostiteljski objekat bio izvor zaraze.

Bakterija napada organe za varenje

Salmonela je bakterija koja napada organe za varenje i izaziva crevnu infekciju. Najčešće je posledica neopranih ruku ili konzumiranja hrane zagađene bakterijom.

Simptomi salmonele uglavnom se javljaju šest sati do šest dana nakon konzumiranja zaražene hrane ili vode. Infekcija obično izaziva proliv, grčeve i bolove u stomaku, mučninu, povraćanje, povišenu temperaturu i opštu malaksalost. Kod većine ljudi tegobe prolaze za četiri do sedam dana, uz dovoljan unos tečnosti i odmor. Međutim, ako se pojave jaka dehidracija, krv u stolici, veoma visoka temperatura, uporno povraćanje ili intenzivni bolovi u stomaku, neophodno je što pre javiti se lekaru, jer infekcija može zahtevati bolničko lečenje, posebno kod dece, starijih osoba i hroničnih bolesnika.

Pacijenti se najčešće žale na grčeve u stomaku, mučninu, proliv i povišenu telesnu temperaturu. Ova bakterija, Salmonella sp., živi u crevima ljudi i životinja. Prenosi se putem namirnica životinjskog porekla kao što su meso, mleko i jaja.

Prenosi se putem namirnica životinjskog porekla kao što su meso, mleko i jaja. Foto: Shutterstock

Lekari kažu da je higijena najbolja prevencija. Ruke moraju da se peru toplom vodom i sapunom, kao i kuhinjske površine.

Infekcija salmonelom zove se salmoneloza i često se dovodi u vezu sa konzumacijom nedovoljno termički obrađenog mesa, jaja ili proizvoda od jaja. Najčešće se javlja tokom leta.

Salmonela može da dospe i u voće i povrće, najčešće tokom kontakta sa kontaminiranim namirnicama ili površinama u kuhinji.

Kada je potrebno da se javimo lekaru?

Infekcija je uglavnom bezopasna, a simptomi traju od četiri do sedam dana i prolaze. Moguće je da neke osobe imaju blage, skoro neprimetne simptome.

Stručna pomoć je potrebna ako dođe do jakih stomačnih bolova, ozbiljne dijareje, krvi u stolici, veoma visoke temperature, mučnine i jakog umora.