Pacijentima će ovaj lek sada biti dostupan i u obliku tablete koja se pije svakog dana.

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Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je novi lek za snižavanje holesterola, koji deluje na drugačiji način od statina. Lek Lipfendra poznat je kao PCSK9 inhibitor i deo je klase snažnih lekova za snižavanje holesterola koji su do sada bili dostupni isključivo u obliku injekcija. Pacijentima će ovaj lek sada biti dostupan i u obliku tablete koja se pije svakog dana. Lek je namenjen osobama sa hiperholesterolemijom, odnosno visokim nivoom LDL holesterola, takozvanog „lošeg” holesterola.

Holesterol manji 60 odsto posle 24 nedelje

Prema podacima Američkog udruženja za srce, oko jedne četvrtine odraslih osoba ima povišen LDL holesterol. Previše LDL holesterola može da dovede do stvaranja naslaga u arterijama i tako poveća rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

U jednom kliničkom ispitivanju kasne faze, utvrđeno je da je Lipfendra smanjila nivo LDL holesterola i do 60 odsto nakon 24 nedelje korišćenja. U drugom istraživanju, slični rezultati su uočeni kod osoba sa genetskim poremećajem koji se naziva heterozigotna porodična hiperholesterolemija, to jest stanjem koje od rođenja izaziva izuzetno visok nivo holesterola.

Koliko god da snizite nivo holesterola statinom, uz dodatak PCSK9 inhibitora postižete još bolje rezultate Foto: Shutterstock

- To je veoma efikasno smanjenje holesterola - rekao je dr Stiven Nisen, glavni akademski rukovodilac Instituta za srce, krvne sudove i grudni koš u Klivlendskoj klinici.

Posebno je značajno, kako je naveo Nisen, kada se PCSK9 inhibitor uzima zajedno sa statinom.

- Koliko god da snizite nivo holesterola statinom, uz dodatak PCSK9 inhibitora postižete još bolje rezultate - rekao je doktor.

U martu je grupa velikih medicinskih organizacija, uključujući Američko udruženje za srce i Američki koledž za kardiologiju, objavila nove smernice koje preporučuju agresivnije lečenje povišenog holesterola. Osobe bez faktora rizika za srčane bolesti trebalo bi da imaju LDL holesterol ispod 100 mg/dL, osobe sa visokim rizikom ispod 70 mg/dL, dok bi kod pacijenata sa srčanim bolestima nivo LDL holesterola trebalo da bude ispod 55 mg/dL.

Kako deluju statini, a kako PCSK9 inhibitori

Gotovo svi pacijenti koji su učestvovali u dva klinička ispitivanja takođe su uzimali statin, a mnogi su koristili i drugi lek za snižavanje holesterola, ezetimib.

Statini deluju tako što povećavaju aktivnost receptora u jetri koji uklanjaju LDL holesterol iz krvi, objasnio je Nisen, dok PCSK9 inhibitori sprečavaju razgradnju tih receptora.

Tableta kao opcija

Nisen je rekao da bi ova tableta mogla biti dobra opcija za pacijente koji uzimaju najveću dozu statina koju mogu da podnesu, ali kod kojih je nivo LDL holesterola i dalje viši od preporučenog.