Uvođenjem krioablacije u UKC Kragujevac pacijentima je dostupna savremena, minimalno invazivna metoda lečenja atrijalne fibrilacije i drugih poremećaja srčanog ritma

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U četvrtak 16. jula 2026. godine na Klinici za kardiologiju UKC Kragujevac, izvedena je prva krioablacija, minimalno invazivna procedura koja koristi ekstremno niske temperature u lečenju atrijalne fibrilacije kod pacijenata kojima terapija lekovima ne daje očekivane rezultate.

Na taj način UKC Kragujevac postao je bogatiji za još jednu proceduru, što predstavlja značajan iskorak u razvoju invazivne elektrofiziologije i unapređenje kardiološke zdravstvene zaštite pacijenata Šumadije ali i čitavog regiona.

Krioablacija prvi put dostupna pacijentima u UKC Kragujevac

- Važan napredak u našoj interventnoj kardiologiji, kod troje pacijenata, pod mentorstvom prof. dr Nebojše Mujovića, načelnika Odeljenja elektrofiziologije UKC Srbije i dr Milana Mitrovića kardiologa UKC Srbije, izveli su naši kardiolozi: asist. dr Stefan Simović načelnik Odeljenja za elektrostimulaciju i poremećaje srčanog ritma UKC Kragujevac i doc. dr Vladimir Ignjatović.

Prof. Mujović u svom profesionalnom radu na Klinici za kardiologiju UKC Srbije i Medicinskom fakultetu u Beogradu, kroz naučni rad, više od 15 godina usko se specijalizovao za lečenje srčanih aritmija, sada već sa akcentom na kateterske ablacije, za šta se usavršavao i na Kerhof klinici u Frankfurtu.

Ova procedura omogućava veću preciznost, manje komplikacija, brži oporavak pacijenata i predstavlja veliki napredak u interventnoj kardiologiji Foto: UKC Kragujevac

Prema rečima prof. dr Gorana Davidovića, rukovodioca Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac, savremena procedura u interventnoj kardiologiji u našoj zdravstvenoj ustanovi, uvedena je zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja Republike Srbije i rukovodstva naše ustanove, odnosno prof. dr Slobodana Milisavljevića v.d. direktora, koji je razumeo značaj ove procedure i činjenicu da sve više pacijenata ima problem sa atrijalnom fibrilacijom.

- Zahvaljujući pomoći kolega iz UKC Srbije, pre svega prof. Mujoviću, u prilici smo da počnemo sa primenom ove savremene metode. Ovakav poremećaj srčanog ritma vrlo često nismo u situaciji da rešimo lekovima, a pacijentima zna da pravi veliki problem i visok rizik od moždanog udara, srčane slabosti i drugih komplikacija - istakao je prof. dr Goran Davidović, a zatim dodao:

- Krioablacija je savremena, minimalno invazivna metoda lečenja aritmija, kojom se kroz krvni sud u preponi uvodi kateter, kojim se ciljano srčano tkivo, žarište aritmija, tretira kontrolisanim hlađenjem, jako niskom temperaturom između minus 30 do minus 40 stepeni, čime se loše ćelije na srcu uništavaju i na taj način se uspostavlja normalan srčani ritam.

On je tom prilikom najavio i da će ova procedura postati standardna u lečenju pacijenata sa takvim poremećajima na našoj Klinici za kardiologiju.

Poremećaji srčanog ritma predstavljaju jedan od najčešćih kardioloških problema savremenog doba Foto: Shutterstock

Krioablacija donosi brži oporavak i preciznije lečenje

Asist. dr Stefan Simović, načelnik Odeljenja za elektrostimulaciju i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac, koji uz doc. dr Vladimira Ignjatovića, sprovodi krioablaciju u našoj ustanovi, istakao je da se ova metoda odlikuje visokom preciznošću i bezbednošću, kraćim trajanjem intervencije i bržim oporavkom pacijenta.

- Nakon ove intervencije kod pacijenta, onemogućava se dalji nastanak odnosno razvoj poremećaja srčanog ritma, u prvom redu atrijalne fibrilacije koja je najčešća, ali i drugih poremećaja srčanog ritma - rekao je asist. dr Stefan Simović. Ova procedura ali i sve ostale koje se sprovode u oblasti interventne kardiologije svrstavaju UKC Kragujevac u sam vrh evropske i svetske elektrofiziologije.