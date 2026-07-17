Istorijski dan za UKC Kragujevac: Uvedena prva krioablacija za lečenje srčanih aritmija
U četvrtak 16. jula 2026. godine na Klinici za kardiologiju UKC Kragujevac, izvedena je prva krioablacija, minimalno invazivna procedura koja koristi ekstremno niske temperature u lečenju atrijalne fibrilacije kod pacijenata kojima terapija lekovima ne daje očekivane rezultate.
Na taj način UKC Kragujevac postao je bogatiji za još jednu proceduru, što predstavlja značajan iskorak u razvoju invazivne elektrofiziologije i unapređenje kardiološke zdravstvene zaštite pacijenata Šumadije ali i čitavog regiona.
Krioablacija prvi put dostupna pacijentima u UKC Kragujevac
- Važan napredak u našoj interventnoj kardiologiji, kod troje pacijenata, pod mentorstvom prof. dr Nebojše Mujovića, načelnika Odeljenja elektrofiziologije UKC Srbije i dr Milana Mitrovića kardiologa UKC Srbije, izveli su naši kardiolozi: asist. dr Stefan Simović načelnik Odeljenja za elektrostimulaciju i poremećaje srčanog ritma UKC Kragujevac i doc. dr Vladimir Ignjatović.
Prof. Mujović u svom profesionalnom radu na Klinici za kardiologiju UKC Srbije i Medicinskom fakultetu u Beogradu, kroz naučni rad, više od 15 godina usko se specijalizovao za lečenje srčanih aritmija, sada već sa akcentom na kateterske ablacije, za šta se usavršavao i na Kerhof klinici u Frankfurtu.
Prema rečima prof. dr Gorana Davidovića, rukovodioca Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac, savremena procedura u interventnoj kardiologiji u našoj zdravstvenoj ustanovi, uvedena je zahvaljujući podršci Ministarstva zdravlja Republike Srbije i rukovodstva naše ustanove, odnosno prof. dr Slobodana Milisavljevića v.d. direktora, koji je razumeo značaj ove procedure i činjenicu da sve više pacijenata ima problem sa atrijalnom fibrilacijom.
- Zahvaljujući pomoći kolega iz UKC Srbije, pre svega prof. Mujoviću, u prilici smo da počnemo sa primenom ove savremene metode. Ovakav poremećaj srčanog ritma vrlo često nismo u situaciji da rešimo lekovima, a pacijentima zna da pravi veliki problem i visok rizik od moždanog udara, srčane slabosti i drugih komplikacija - istakao je prof. dr Goran Davidović, a zatim dodao:
- Krioablacija je savremena, minimalno invazivna metoda lečenja aritmija, kojom se kroz krvni sud u preponi uvodi kateter, kojim se ciljano srčano tkivo, žarište aritmija, tretira kontrolisanim hlađenjem, jako niskom temperaturom između minus 30 do minus 40 stepeni, čime se loše ćelije na srcu uništavaju i na taj način se uspostavlja normalan srčani ritam.
On je tom prilikom najavio i da će ova procedura postati standardna u lečenju pacijenata sa takvim poremećajima na našoj Klinici za kardiologiju.
Krioablacija donosi brži oporavak i preciznije lečenje
Asist. dr Stefan Simović, načelnik Odeljenja za elektrostimulaciju i poremećaje srčanog ritma Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac, koji uz doc. dr Vladimira Ignjatovića, sprovodi krioablaciju u našoj ustanovi, istakao je da se ova metoda odlikuje visokom preciznošću i bezbednošću, kraćim trajanjem intervencije i bržim oporavkom pacijenta.
- Nakon ove intervencije kod pacijenta, onemogućava se dalji nastanak odnosno razvoj poremećaja srčanog ritma, u prvom redu atrijalne fibrilacije koja je najčešća, ali i drugih poremećaja srčanog ritma - rekao je asist. dr Stefan Simović. Ova procedura ali i sve ostale koje se sprovode u oblasti interventne kardiologije svrstavaju UKC Kragujevac u sam vrh evropske i svetske elektrofiziologije.
Prednosti atrijalne fibrilacije su visoka efikasnost, brzina, preciznost i minimalne komplikacije prilikom sprovođenja. Uvođenje krioablacije u redovnu praksu UKC Kragujevac, pacijentima omogućava pristup vrhunskom, savremenom lečenju aritmija, i u velikoj meri smanjuje liste čekanja za lečenje poremećaja srčanog ritma.
Izvor: Ukck.rs/Zdravlje.Kurir.rs