Fokus na najnovijim dostignućima iz oblasti reproduktivne medicine, uključujući veštačku inteligenciju u embriologiji

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Veštačka inteligencija u embriologiji

Godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) ove godine imao je fokus na najnovijim dostignućima iz oblasti reproduktivne medicine, uključujući veštačku inteligenciju u embriologiji i terapije za sindrom policističnih jajnika, koji je jedan od uzroka problema sa začećem.

Mali tim stručnjaka iz Valjeva u skladu sa najvišim evropskim standardima

Ana Matić, embriolog Zdravstvenog centra Valjevo, podseća da je najveća evropska konferencija iz oblasti reproduktivne medicine stručni sastanak najvišeg nivoa i da okuplja lekare i embriologe iz celog sveta.

Predstavljene su nove serije medijuma i protokola, koje naša laboratorija u Zdravstvenom centru Valjevo planira da implementira u svoj rad, Foto: Shutterstock

- Predstavljene su nove serije medijuma i protokola, koje naša laboratorija u Zdravstvenom centru Valjevo planira da implementira u svoj rad, kako bi se što više optimizovala kultura embriona i povećala stopa trudnoća i zdravih rođenih beba - najavila je Ana Matić.