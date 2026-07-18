Više trudnoća i zdravih beba: Evropske metode stižu u Centar za vantelesnu oplodnju u Valjevu
Godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) 2026. održan je u Londonu. Na najvećoj evropskoj konferenciji posvećenoj reproduktivnoj medicini učestvovala je i embriolog Centra za vantelesnu oplodnju Zdravstvenog centra Valjevo, Ana Matić.
Veštačka inteligencija u embriologiji
Godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) ove godine imao je fokus na najnovijim dostignućima iz oblasti reproduktivne medicine, uključujući veštačku inteligenciju u embriologiji i terapije za sindrom policističnih jajnika, koji je jedan od uzroka problema sa začećem.
Mali tim stručnjaka iz Valjeva u skladu sa najvišim evropskim standardima
Ana Matić, embriolog Zdravstvenog centra Valjevo, podseća da je najveća evropska konferencija iz oblasti reproduktivne medicine stručni sastanak najvišeg nivoa i da okuplja lekare i embriologe iz celog sveta.
- Predstavljene su nove serije medijuma i protokola, koje naša laboratorija u Zdravstvenom centru Valjevo planira da implementira u svoj rad, kako bi se što više optimizovala kultura embriona i povećala stopa trudnoća i zdravih rođenih beba - najavila je Ana Matić.
Matić je naglasil i da predstavljeni rezultati i novine u oblasti reproduktivne medicine i embriologije podsećaju da su dosadašnja dostignuća i rezultati malog tima koji se bavi vantelesnom oplodnjom u Zdravstvenom centru Valjevo u skladu sa evropskim standardima.
Izvor: zcvaljevo.rs/ zdravlje.kurir.rs