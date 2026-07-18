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Godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) 2026. održan je u Londonu. Na najvećoj evropskoj konferenciji posvećenoj reproduktivnoj medicini učestvovala je i embriolog Centra za vantelesnu oplodnju Zdravstvenog centra Valjevo, Ana Matić.

Veštačka inteligencija u embriologiji

Godišnji sastanak Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) ove godine imao je fokus na najnovijim dostignućima iz oblasti reproduktivne medicine, uključujući veštačku inteligenciju u embriologiji i terapije za sindrom policističnih jajnika, koji je jedan od uzroka problema sa začećem.

Mali tim stručnjaka iz Valjeva u skladu sa najvišim evropskim standardima

Ana Matić, embriolog Zdravstvenog centra Valjevo, podseća da je najveća evropska konferencija iz oblasti reproduktivne medicine stručni sastanak najvišeg nivoa i da okuplja lekare i embriologe iz celog sveta.

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Predstavljene su nove serije medijuma i protokola, koje naša laboratorija u Zdravstvenom centru Valjevo planira da implementira u svoj rad, Foto: Shutterstock

Predstavljene su nove serije medijuma i protokola, koje naša laboratorija u Zdravstvenom centru Valjevo planira da implementira u svoj rad, kako bi se što više optimizovala kultura embriona i povećala stopa trudnoća i zdravih rođenih beba - najavila je Ana Matić.

Matić je naglasil i da predstavljeni rezultati i novine u oblasti reproduktivne medicine i embriologije podsećaju da su dosadašnja dostignuća i rezultati malog tima koji se bavi vantelesnom oplodnjom u Zdravstvenom centru Valjevo u skladu sa evropskim standardima.

Izvor: zcvaljevo.rs/ zdravlje.kurir.rs

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