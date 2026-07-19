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Deca rođena tokom prvog kovid lokdauna u Engleskoj sa četiri godine pokazala su bolje rezultate u razvoju jezika i neverbalnog zaključivanja nego što se očekivalo za njihov uzrast. Ipak, istraživači upozoravaju da imaju više teškoća sa izvršnim funkcijama, odnosno veštinama koje su važne za planiranje, organizaciju, samokontrolu i radnu memoriju.

Do ovih zaključaka došla je studija BICYCLE, objavljena u časopisu Archives of Disease in Childhood, u kojoj je procenjivan razvoj dece rođene između 23. marta i 23. juna 2020. godine, tokom prvog zatvaranja u Engleskoj.

Pandemija je potpuno promenila svakodnevni život porodica širom sveta. U periodu kada su ova deca rođena, zbog epidemioloških mera tokom prvih 18 meseci života imala su manje kontakata sa širom porodicom i vršnjacima, a bili su zatvoreni vrtići, igraonice i brojni sadržaji namenjene najmlađima. Zbog toga su stručnjaci očekivali da će upravo ova generacija imati izraženije razvojne teškoće.

Šta je donela studija?

U istraživanju je učestvovalo 205 dece, čiji je razvoj procenjen kada su navršila četiri godine. Naučnici su ispitivali razvoj jezika, neverbalnog zaključivanja, motoričkih sposobnosti i izvršnih funkcija pomoću standardizovanih testova i upitnika koje su popunjavali roditelji.

Najizraženiji problemi odnosili su se na radnu memoriju, planiranje, organizaciju i samokontrolu Foto: Shutterstock

Rezultati su pokazali da su deca postigla bolje rezultate od pretpandemijskih očekivanja u razumevanju jezika, rečniku, strukturi rečenica i neverbalnom zaključivanju, dok su motoričke sposobnosti uglavnom odgovarale uzrastu.

Međutim, roditelji su znatno češće prijavljivali teškoće u izvršnim funkcijama. Najizraženiji problemi odnosili su se na radnu memoriju, planiranje, organizaciju i samokontrolu. Iako većina dece nije zaostajala u razvoju, upravo je ova oblast izdvojena kao ona kojoj bi u narednim godinama trebalo posvetiti posebnu pažnju.