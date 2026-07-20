Masna bolest jetre pogađa oko sedam odsto svetske populacije i može da napreduje do ciroze, raka jetre i otkazivanja ovog organa

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Eksperimentalni lek DT-109 uspeo je da popravi oštećenu crevnu barijeru i preokrene metabolički steatohepatitis (MASH), najteži oblik masne bolesti jetre, u ispitivanjima na životinjama. Naučnici sa Univerziteta Mičigen smatraju da bi ovaj pristup mogao da otvori put ka novom lečenju bolesti za koju i dalje postoji malo efikasnih terapija. Rezultati su objavljeni u časopisu The Journal of Clinical Investigation.

MASH pogađa oko sedam odsto svetske populacije i može da napreduje do ciroze, raka jetre i otkazivanja ovog organa.

Istraživači su utvrdili da ključnu ulogu u razvoju bolesti ima narušena crevna barijera. Kada se u crevima prekomerno razmnoži bakterija Clostridium perfringens, povećava se proizvodnja amonijaka koji oštećuje sluznicu creva. Zbog toga toksini i drugi štetni produkti bakterija lakše dospevaju u krvotok i jetru, gde izazivaju upalui dodatno pogoršavaju bolest.

Eksperimentalni tripeptid DT-109 prekinuo je ovaj štetni proces. Kod miševa i primata smanjio je broj bakterije Clostridium perfringens i proizvodnju amonijaka u crevima, ojačao crevnu barijeru i sprečio prolazak štetnih materija do jetre. Istovremeno je smanjio zapaljenje jetre i ublažio promene karakteristične za MASH.

Istraživači su utvrdili da ključnu ulogu u razvoju bolesti ima narušena crevna barijera Foto: Shutterstock

Posebno ohrabruju rezultati dobijeni kod primata, čiji su creva i jetra sličniji ljudskim nego kod glodara, pa istraživači smatraju da bi ovaj pristup mogao da ima potencijal i kod ljudi.

Moguća primena i kod drugih bolesti

Autori navode da DT-109 deluje prvenstveno u digestivnom sistemu, ali da njegovi efekti prevazilaze creva. Ranija istraživanja pokazala su da ovo jedinjenje može da uspori stvaranje aterosklerotskih plakova i spreči kalcifikaciju krvnih sudova, zbog čega bi u budućnosti moglo da se ispituje i u lečenju kardiovaskularnih bolesti.

Pošto je oštećenje crevne barijere povezano i sa drugim bolestima organa za varenje, naučnici smatraju da bi ovaj lek jednog dana mogao da se istražuje i kao moguća terapija za zapaljenske bolesti creva.