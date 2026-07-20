Masna jetra će se lečiti na nov način? Eksperimentalni lek obnovio zaštitnu barijeru creva
Eksperimentalni lek DT-109 uspeo je da popravi oštećenu crevnu barijeru i preokrene metabolički steatohepatitis (MASH), najteži oblik masne bolesti jetre, u ispitivanjima na životinjama. Naučnici sa Univerziteta Mičigen smatraju da bi ovaj pristup mogao da otvori put ka novom lečenju bolesti za koju i dalje postoji malo efikasnih terapija. Rezultati su objavljeni u časopisu The Journal of Clinical Investigation.
MASH pogađa oko sedam odsto svetske populacije i može da napreduje do ciroze, raka jetre i otkazivanja ovog organa.
Istraživači su utvrdili da ključnu ulogu u razvoju bolesti ima narušena crevna barijera. Kada se u crevima prekomerno razmnoži bakterija Clostridium perfringens, povećava se proizvodnja amonijaka koji oštećuje sluznicu creva. Zbog toga toksini i drugi štetni produkti bakterija lakše dospevaju u krvotok i jetru, gde izazivaju upalui dodatno pogoršavaju bolest.
Eksperimentalni tripeptid DT-109 prekinuo je ovaj štetni proces. Kod miševa i primata smanjio je broj bakterije Clostridium perfringens i proizvodnju amonijaka u crevima, ojačao crevnu barijeru i sprečio prolazak štetnih materija do jetre. Istovremeno je smanjio zapaljenje jetre i ublažio promene karakteristične za MASH.
Posebno ohrabruju rezultati dobijeni kod primata, čiji su creva i jetra sličniji ljudskim nego kod glodara, pa istraživači smatraju da bi ovaj pristup mogao da ima potencijal i kod ljudi.
Moguća primena i kod drugih bolesti
Autori navode da DT-109 deluje prvenstveno u digestivnom sistemu, ali da njegovi efekti prevazilaze creva. Ranija istraživanja pokazala su da ovo jedinjenje može da uspori stvaranje aterosklerotskih plakova i spreči kalcifikaciju krvnih sudova, zbog čega bi u budućnosti moglo da se ispituje i u lečenju kardiovaskularnih bolesti.
Pošto je oštećenje crevne barijere povezano i sa drugim bolestima organa za varenje, naučnici smatraju da bi ovaj lek jednog dana mogao da se istražuje i kao moguća terapija za zapaljenske bolesti creva.
Ipak, DT-109 je za sada još uvek eksperimentalni lek. Slede dodatna ispitivanja kako bi se utvrdilo da li je bezbedan i efikasan kod ljudi, nakon čega bi mogla da počnu klinička ispitivanja.
Izvor: Scitechdaily.com/Zdravlje.kurir.rs
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