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U Univerzitetskom kliničkom centru Niš pre deset dana uspešno je obavljena peta transplantacija bubrega sa živog donora u poslednjih šest meseci. Ovoga puta donor je bila četrdesetpetogodišnja majka, koja je bubreg donirala svojoj ćerki, rođenoj 2001. godine.

Docent dr Ljubomir Dinić, pomoćnik v.d. direktora UKC Niš, rekao je da je cilj nove uprave da transplantacioni program vrati na nivo koji je nekada imao i da se dodatno unapredi.

- Napravili smo analizu dosadašnjeg rada i shvatili gde moramo da se popravimo, gde moramo više da učimo i damo veći doprinos kako bismo transplantacioni program vratili tamo gde mu je mesto. To je plan Vlade Srbije i Ministarstva zdravlja - izjavio je Dinić.

On je istakao da je jedan od najvećih izazova razvoj svesti o donorstvu organa, jer bez većeg broja donora nije moguće značajnije unaprediti transplantacioni program.

- Moramo još više da radimo na razvoju svesti ljudi kako bi kadaverične transplantacije zaživele kao i u drugim okolnim zemljama. To je jedan od preduslova da uđemo u Eurotransplant, što bi nam u budućnosti omogućilo da našim građanima i najtežim bolesnicima obezbedimo bolje uslove i brži dolazak do organa - rekao je Dinić.

Uspešna transplantacija zahvaljujući timu

Govoreći o poslednjoj transplantaciji, naveo je da je reč o izuzetno mladoj porodici i da je operacija protekla uspešno.

Srbija uvodi registar davalaca i nedavalaca i donorske kartice, sa ciljem da se poveća broj transplantacija i spasu životi pacijenata Foto: Orawan Pattarawimonchai/Shutterstock

- Majka, koja ima 45 godina, bila je donor, a primalac je njena ćerka, rođena 2001. godine. Transplantacija je protekla bez problema i obe se sada dobro osećaju - kazao je on.

Dinić je naglasio da uspešna transplantacija nije rezultat rada pojedinca, već čitavog multidisciplinarnog tima.

- Tim za transplantaciju podrazumeva učešće velikog broja stručnjaka - anesteziologa, urologa, vaskularnih hirurga, medicinskih sestara i tehničara. Radimo na razvoju i podmlađivanju našeg tima i to je jedan od najvažnijih zadataka nove uprave. Nadam se da ćemo u tome uspeti - poručio je pomoćnik v.d. direktora UKC Niš.