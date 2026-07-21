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Na Klinici za neurohirurgiju, u okviru Odeljenja neuroradiologije Centra za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, 16. jula je po prvi put u Srbiji izvedena endovaskularna implantacija intrakranijalnog venskog stenta kod značajnog (suženja) stenoze venskog sinusa mozga. Ova minimalno invazivna procedura indikovana je kod pacijenata sa (idiopatskom) intrakranijalnom hipertenzijom praćenom hroničnom glavoboljom i/ili poremećajima vidne funkcije usled otoka očnih živaca.

Procedura je realizovana od strane interventnog neuroradiologa Dr Ivana Vukašinovića i njenog tima, a u saradnji sa Dr Idom van den Vajngardom (Ido van den Wijngaard) sa Univerziteta u Lajdenu (Leiden), Holandija, koji je i konsultant Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Mladi pacijent bez komplikacija nakon intervencije

Ovom prilikom lečen je mladi pacijent, Odeljenja za cerebrovaskularne bolesti i glavobolje (II odeljenje) Klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, sa hroničnom rezistentnom glavoboljom i intrakranijalnom hipertenzijom, koja nije mogla biti adekvatno kupirana maksimalnim dozama odgovarajuće medikamentozne terapije.

Prvi put u Srbiji izvedena je endovaskularna implantacija intrakranijalnog venskog stenta kod pacijenta sa značajnom stenozom venskog sinusa mozga Foto: Shutterstock

Plasiranjem stenta u nivou značajne stenoze venskog sinusa mozga uspešno je regulisan prethodno izraženo povišen intrakranijalni venski pritisak koji je i bio uzrok hroničnih tegoba pacijenta.

Neposredno nakon buđenja iz opšte anestezije, pacijent je bio bez ikakvih komplikacija i referisao je značajnu redukciju intenziteta glavobolje, te je već sledećeg dana nakon uspešne intervencije otpušten na kućno lečenje.