Zračenja se obavljaju u tri smene, na osam aparata

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Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut obišao je danas sa ministrom zdravlja Zlatiborom LončaromInstitut za onkologiju i radiologiju Srbije, gde se svakoga dana vodi najvažnija borba - borba za život ljudi i godišnje obavi oko 200.000 specijalističkih pregleda, svakoga dana operiše 20 pacijenata, više od 250 primi hemioterapiju, a gotovo 400 dobije zračnu terapiju.

Ovi podaci najbolje govore o obimu i značaju posla koji lekari i medicinsko osoblje Instituta obavljaju sa ogromnom posvećenošću, rekao je prof. Macut i podvukao da je ta ustanova jedan od najvažnijih stubova zdravstvenog sistema.

Premijer je naglasio da pacijenti iz Srbije više ne moraju da odlaze u inostranstvo radi zračenja celog tela u pripremi za transplantaciju koštane srži, jer se danas takve, najsavremenije procedure i vrste lečenja primenjuju na ovom institutu.

- Naš zadatak je da nastavimo da ulažemo u zdravstveni sistem, savremenu opremu i zdravstvene radnike, kako bi svaki građanin Srbije imao dostupno, kvalitetno i blagovremeno lečenje kada mu je ono najpotrebnije, rekao je predsednik Vlade.

Premijer je rekao da se na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije posebna pažnja posvećuje najmlađim pacijentima, naročito kada je reč o transplantaciji koštane srži, a i da za njih postoji jedinstveno mesto i prilagođen aparat za zračenje, koji ih priprema za transplantaciju.

- U perspektivi to bi trebalo dalje razvijati na Institutu za majku i dete, smatra prof. Macut.

Srbija je spremna, ima znanja, snage i kapaciteta da se uspostavi dečja onkologija i transplantacija koštane srži, a na Institutu za radiologiju, kao pripremnom punktu za transplantaciju, to se uspešno radi, rekao je prof. Macut Foto: SLOBODAN MILJEVIC/SLOBODAN MILJEVIC

Srbija je spremna, ima znanja, snage i kapaciteta da se uspostavi dečja onkologija i transplantacija koštane srži, a na Institutu za radiologiju, kao pripremnom punktu za transplantaciju, to se uspešno radi, rekao je prof. Macut.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pohvalio je izvanrednu borbu svih zapopslenih na Institutu koji, kako je rekao, radno vreme provode sa ljudima koji imaju samo jednu želju - da ozdrave. Zračenja se, istakao je ministar Lončar, obavljaju u tri smene, na osam aparata i zato je, kao je naglasio, važno da se ubrzaju procedure za izgradnju nove onkologije koja bi bila dovoljna za sve pacijente kako iz Beograda, tako i iz cele Srbije.