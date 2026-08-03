Malarija je ozbiljna zarazna bolest koju izazivaju paraziti iz roda Plasmodium, a na ljude se najčešće prenosi ubodom zaražene ženke Anopheles komarca. Nije reč o virusu ili bakteriji, već o parazitskoj infekciji koja se ne prenosi sa čoveka na čoveka u uobičajenim kontaktima.

Simptomi se obično javljaju 7 do 30 dana nakon uboda zaraženog komarca i to su: visoka temperatura, osećaj jeze, obilno znojenje, glavobolja, bolovi u mišićima, mučnina i povraćanje, izražen umor.

Ako se ne leči, naročito infekcija izazvana vrstom Plasmodium falciparum, malarija može dovesti do teških komplikacija, poput oštećenja mozga, bubrega, pluća i drugih organa, pa čak i do smrtnog ishoda.